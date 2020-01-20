Evlenmek isteyen erkek tarafından tehdit edilen Şefika Yasa 9 gündür kayıp

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşında Şefika (Rojbin) Yasa'dan 12 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor. Aile, kızlarının söz konusu günün akşamında evlerinin karşısında bulunan bakkala gitmek için çıktığını ve bir daha dönmediğini aktardı. Uzun süre kızlarının eve dönmemesini bekleyen aile, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlatarak polise başvurdu.

"KIZIMI İSTEYEN KİŞİ TEHDİT EDİYORDU"

Anne Naile Yasa (55), şu ana kadar herhangi bir gelişmenin yaşanmadığını belirterek, "Sağ da olsa ölü de olsa kızımı istiyorum” dedi.

Kızının daha önce bir kişi tarafından tehdit edildiğini paylaşan anne Yasa, şunları söyledi:

"Daha önce Ahmet adında bir kişi kızımı istemeye geldi. Bu kişinin evli ve dört çocuğu olduğunu öğrenince evlenmelerine razı olmadım. Bu kişi kızımı sürekli ‘Benimle olmazsan seni öldürürüm' diye tehdit ediyormuş."

Kızının kaybolduğu gece, bu kişinin evlerinin sokağında olduğunu öğrendiğini kaydeden anne Yasa, “Aramadık yer kalmadı. Birileri mi kaçırdı ya da öldürüldü mü bilmiyoruz. Dışarıya çıkarken nüfus kimliği ve telefon yanındaydı" dedi. (Mardin/MA)

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