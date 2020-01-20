20 Ocak 2020 08:54

Kanal İstanbul paneli: ÇED onayı hukuk ve halk iradesinin çiğnenmesidir

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu “Katili durduralım” sloganıyla panel düzenledi. Panelde Kanal İstanbul’a karşı mücadele çağrısı yapıldı.

“Katili durduralım” sloganıyla düzenlenen Kanal İstanbul panelinde sunum yapılıyor

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal İstanbul Projesi’ne karşı “Katili durduralım” sloganıyla Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi’nde panel ve forum düzenledi. “ÇED onayı hukuk, bilim ve halk iradesinin çiğnenmesidir. Kanal İstanbul’u Yaptırmayacağız” pankartının asıldığı panelin moderatörlüğünü Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’ndan Rüya Kurtuluş yaparken, Prof. Dr. Asuman Yatkın ve Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü Prof. Zerrin Bayraktar ise konuşmacı olarak katıldı.

    Panel öncesi Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu üyelerinden Seda Elhan ve Kaan Meriç Kanal İstanbul Projesi’nin gerçekleşmesi halinde yol açacağı sorunlara dikkat çekti.

    Konuşmaların ardından koordinasyonunun Kanal İstanbul Projesi’nin gerçekleşmemesi için gerçekleştirdiği eylemler ve yurttaşların projeye dair görüşlerinin yansıtıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

    ‘GEREKİRSE KEPÇENİN ÖNÜNE YATALIM’

    Panelde ilk olarak konuşan Prof. Dr. Asuman Yatkın, Kanal İstanbul Projesi’nin Çevre Düzeni Planı’na aykırı yapılan bir proje olduğunu belirtti.

    Kentte en fazla zararı veren şeyin plansız imar projeleri olduğunu vurgulayan Yatkın, “Şu an yapılmak istenen proje ile içme ve kullanma suyu sağlaması yanında, yaşam kaynağı olan göller, barajlar ve sulak alanların işlerliği açısından vazgeçilmez olan havzalar, biyoçeşitlilik açısından büyük önem taşıyan ormanlar, işlevleri bozulmaması gereken en önemli doğal sistemleri oluşturmaktadır. Bu nedenle katıl durduralım, itiraz edelim, dava açalım, gerekirse kepçenin önüne yatalım” diye konuştu.

    ‘İMAR VE RANT PROJESİDİR’

    Ardından söz alan Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü Prof. Zerrin Bayraktar, projenin rant ve imar projesi olduğunun altını çizerek, “Bu milletin önüne böylesi bir proje çıkarılır mı? Söylenen rakamlar insanın aklına yatmıyor gerçekten. Küresel ısınmanın bu denli gözler önünde olduğu bu süreçte böylesi sera gazına neden olacak bir proje ile karşımıza çıkmaları gerçekten inanılmaz. Toplam 8 köprünün olacağı söyleniyor. Hatta bu köprülerden kimileri Boğaziçi Köprüsünden daha fazla olacağı söyleniyor. Özet olarak kanalın yaşama dayattığı olumsuzluklar, bahsedilen sözde yararlardan çok daha büyük önem taşıyor diyebilirim. Proje öncesi hazırlığın çok olmadığını görüyoruz. Maliyeti çok fazla. Ki bahse konu olan maliyetin 2 kata çıkabileceği de söyleniyor. Bu bir imar ve rant projesidir. Akıl alır şey değildir” ifadelerini kullandı.

    Katılımcıların Kanal İstanbul Projesi’ne dair fikirlerini açıklamasının ardından panel son buldu. (İstanbul/MA)

    İstanbullular Kanal İstanbul'a itiraz ediyor: Kanala var emekçiye yok!

    İstanbullular Kanal İstanbul'a itiraz ediyor: Kanala var emekçiye yok!

    Halk itirazlarına ve bilimin uyarılarına rağmen Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

    Halk itirazlarına ve bilimin uyarılarına rağmen Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Lübnan'da hükümeti protesto eden halka saldırılar sürdü: 114 yaralı
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    2019 iş cinayetleri: Rakam değil birer can – I: 1’in hikayesi

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Yaşamı ve insan onurunu savunmak

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Algıda seçicilik ve göç kervanı

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’de sezon ortası ödülleri

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Eğitim eğitim eğitim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kanal İstanbul paneli: ÇED onayı hukuk ve halk iradesinin çiğnenmesidir
    Kanal İstanbul paneli: ÇED onayı hukuk ve halk iradesinin çiğnenmesidir

    Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu “Katili durduralım” sloganıyla panel düzenledi. Panelde Kanal İstanbul’a karşı mücadele çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Libya konferansı sona erdi: Geçici ateşkeste uzlaşı, petrol konusunda ayrışma
    Libya konferansı sona erdi: Geçici ateşkeste uzlaşı, petrol konusunda ayrışma

    Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması iddiasıyla düzenlenen uluslararası konferans sona erdi. Merkel, ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını, petrol konusunda müzakerelerin süreceğini açıkladı.

    Metal işçileri: Grevle gücümüzü gösterebiliriz
    Metal işçileri: Grevle gücümüzü gösterebiliriz

    Ankara'da bulunan Türk Traktör ve MAN fabrikalarında çalışan işçilerle grev aşamasına gelen sözleşme sürecini konuştuk.

    Hükümet gözünü yurt dışından emekli olanlara dikti
    Hükümet gözünü yurt dışından emekli olanlara dikti

    Yurt dışı süreleri borçlandırılarak emekli olanlar hakkında inceleme başlatıldığı iddiası yüz binlerce kişiyi kaygılandırdı.

    Bir yılda 2 bin 634 kişi işkence başvurusu yaptı
    Bir yılda 2 bin 634 kişi işkence başvurusu yaptı

    CHP’li Sezgin Tanrıkulu, 2019 yılına ait hak ihlalleri raporu hazırladı. Rapora göre geçtiğimiz yıl toplam bin 474 kişi işkence gördüğü için başvuruda bulundu.

    Siyaset Bilimci Yunus Sözen: Türkiye başkanlık sisteminin en uç örneklerinden biri
    Siyaset Bilimci Yunus Sözen: Türkiye başkanlık sisteminin en uç örneklerinden biri

    ABD Le Moyne Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde görev yapan Yrd. Doçent Yunus Sözen: "Türkiye’deki durum, yetkileri bakımından başkanlık sistemleri arasında en uç örneklerden biri."

    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık
    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık

    BELGEM'de çalışan öğretmenlere mevcut çalışma koşulları ve tam zamanlı kadroya geçişleriyle ilgili duygularını sorduk.

    Irak'ta hükümeti protesto eden halk yolları kapattı
    Irak'ta hükümeti protesto eden halk yolları kapattı

    Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Halk, lastik yakarak yol kapatma eylemleri yaptı.

    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık
    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık

    BELGEM'de çalışan öğretmenlere mevcut çalışma koşulları ve tam zamanlı kadroya geçişleriyle ilgili duygularını sorduk.

    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi
    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “hak ihlali” dedi.

    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

    İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı
    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

    Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.

    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz
    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz

    Tüm Bel Sen İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi sürecine girdi. Şube Başkanı Anıl Kaçar: İnsanlar toplu sözleşmeden ekonomik taleplerin karşılığını bekliyor.