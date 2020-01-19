19 Ocak 2020 18:03

Erdoğan'ın "kökten çözdük" dediği kamuda taşeron varlığı devam ediyor

Erdoğan “kamuda taşeron sorununu kökten çözdük” demişti. Bakanlıklar ve Sayıştay raporları kamuda taşeron varlığının devam ettiğini belgeledi.

Fotoğraf: Evrensel

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “kamu sorunu kökten çözdük” dediği taşeron uygulamasının devam ettiği ortaya çıktı. Bakanlıkların CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtlar ve KİT Sayıştay raporları kamuda taşeron varlığının devam ettiğini belgeledi. 

    ERDOĞAN “SORUNU KÖKTEN ÇÖZDÜK” DEMİŞTİ

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 2019’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yemeğinde kamuya hizmet veren taşeron firmalarda çalışan işçilerin tüm haklardan yararlanabilmelerini temin ettiklerini, ardından da 950 bin taşeron işçiye kadro vererek sorunu kökten çözdüklerini dile getirmişti. 

    ALBAYRAK KİTLER PEYDERPEY GEÇECEK

    KİT’lerde kadro alamayanlar varlığını Ömer Fethi Gürer’in Bakan Berat Albayrak’a sorduğu soru ile ortaya çıktı. Gürer’in “KİT’lerde taşeronlara neden kadro verilmiyor?” sorusuna Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak “Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yıl genel yatırım ve Finansman Programlarına ilişkin karar ile KİT yönetim kurulları talebi ve Hazine ve Maliye bakanlığının izni çerçevesinde, alt işverenlik kapsamında istihdam edilen personelin kademeli olarak KİT bünyesinde istihdam edilebilmeleri imkanı tanınmıştır. Ancak yapılan düzenleme ile KİT’lerin varlık amaçlarına ve yapısal özelliklerine uygun; karlılık ve verimlilik ile rekabet pozisyonlarına zarar vermeyecek şekilde kademeli ve her yıl ihtiyaca göre gözden geçirmeye olanak tanıyan esnek bir yöntem belirlenmiştir. 2017 yılında uygulamaya alınan bu yöntem; 2018,2019 ve son olarak 2020 yılına ilişkin 15.10.2019 tarihli ve 1661 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında korunmuştur” dedi.

    BAKAN YANITLARI TAŞERON İŞÇİ VARLIĞINI TEYİT ETTİ

    Süreci takip eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer de taşeronda çalışanlarla ilgili bakanlardan bilgi istedi. Aralarında Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının da bulunduğu beş Bakanlık soruları halihazırda yanıtlamazken bazı bakanlar ise yanıt verip taşeron işçi varlığını teyit etti. 

    CHP’li Vekil Ömer Fethi Gürer, “Hizmet alım sözleşmesi kapsamında KHK ile çıkarılan taşeron kadro uygulaması sonucu yüzde 70 şartına takılan bakanlık bünyesindeki kişi sayısı ne kadardır? 2018-2019 yıllarında kamuda gerçekleşen hizmet alım ihaleleri sonucunda firma değişikliğine gidilmesi ile işsiz kalan bakanlığınıza bağlı kuruluş çalışanları sayısı ne kadardır?” sorularını yöneltti.

    • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yazılı soru önergesine yanıt Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gereken şartları sağlayamayarak sürekli işçi kadrosuna geçirilemeyen çalışan sayısını 1054 olarak açıkladı.
    • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Taşeron işçilerin kadroya alınması hususunda yönetim kurullarının yetkilendirildiğini, kadroya geçirilmesi hususunda ise TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca Bakan Turhan, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4 adet bağlı ortaklığında ve 5 adet iştirakinde çalışan toplamda 3 bin 447 kişinin halen taşeron olarak çalıştığı bilgisini verdi.  Bakan halihazırda 695’de geçici işçi çalıştırıldığını belirtti.
    • Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşları olan Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde memur, sözleşmeli, daimi işçi ve hizmet alımı yolu ile temin edilen toplam 39 bin 362 personelin görev yaptığını söyledi. 
    • Ulaştırma ve altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ile iştiraki olan şirketlerde, 31.07.2019 tarihi itibariyle işgücü hizmet alımı yoluyla istihdam edilen toplam 16 bin 430 eleman bulunduğunu açıkladı.
    • Karayollarında da 10 bin üzerinde taşeronda çalışan işçi bulunuyor. 
    • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, taşeron olarak kalan çalışanların kadro alamama sebebi olarak 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesinin 10. Paragrafını gerekçe gösterdi. Bakan Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için Cumhurbaşkanlığından onay beklendiğini açıkladı. 
    • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 602 adet personel hizmet alımı kapsamında görev yapmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst kurulunda hizmet alım kapsamında 26 personel çalıştırılmaktadır. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında hizmet alım kapsamında 10 şoför çalışan bulunmaktadır.” dedi.
    • Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’de 9.619 geçici ve hizmet alım kapsamında 6.201 personel çalıştırıldığını belirtti.
    • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Bakanlık bünyesinde 1.623 sözleşmeli, hizmet alım kapsamında 56 kişinin görev yaptığını çeşitli unvan ve derecelerde 7.792 adet boş kadro bulunduğunu bildirdi.
    • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 32 geçici işçi bakanlıkta istihdam edildiğini ifade etti.
    • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez hizmet alımı kapsamında istihdam edilen personel sayısının 898 olduğunu belirtti.
    • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 yılında 60 bin temizlik, 20 bin güvenlik personeli olmak üzere toplam 80 bin kişinin 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle görevlerinin sona erdiğini açıkladı. Bu kapsamda çalışanların en çok iki veya üç dönem çalışabildiği bilgisini veren Bakan Selçuk, “TYP kapsamında çalışanların çalışma süre ve esasları İŞKUR tarafından belirlenmektedir” dedi. 

    GÜRER: ÇALIŞANLARIN KADRO HAKLARI VERİLMELİDİR

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM yaptığı konuşmada taşeron sorununun devam ettiğini söyledi. Gürer, “Taşeron düzenlemesini içeren 696 sayılı Kararname'ye rağmen kadro verilmeyen binlerce taşeron işçisi vardır. Bakanlara sorduğumuzda da bunu doğrulamaktadırlar. Taşeronda çalışanların sorunu bu nedenle devam etmektedir. Hizmet alım sözleşmesine tabi çalışanlar sözleşme sonunda işsiz kalmaktadır. Kamuda kiralık araç şoförleri gibi, sağlıkta hastane bilgi işlemcilerine, görüntüleme çalışanlarına, sosyal tesis çalışanlarına ne yazık ki kadro verilmemiştir. KİT çalışanları kadro hakları verilmediği için mağdurdur. Enerji, Karayolları, Demiryolları, PTT, Devlet Su İşleri, Millî Park, orman çalışanları, güvenlik çalışanları gibi KİT'lerde çalışan yüzlerce işçi kadro beklemektedir. Belediyelerde kadro beklerken şirket kadrosuna alınanlar da mağdurdur. Millî Eğitimde "Toplum Yararı" projesi kapsamında çalışanlara da kadro verilmelidir. Eşit işe eşit ücret ve kadro verilmediği için iktidar taşerona verdiği sözü tutmamıştır. Mağduriyetler sürmektedir. Haksızlıklar giderilmeli, çalışanların kadro hakları verilmelidir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

     

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