19 Ocak 2020 15:58

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp, tecavüze kalkışan erkek yakalandı

Antalya’da kendisini polis olarak tanıtan Mehmet G. isimli erkek, Lale U.'yu kaçırdı, kadını bindirdiği aracında dövdü ve tecavüze kalkıştı.

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Antalya’da evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya (23) kendisini polis olarak tanıtan Mehmet G. (32), bilgi almak istediğini söylediği genç kadını bindirdiği aracında dövdü ve tecavüze kalkıştı.

    Demircikara Polis Merkezi'ne cuma gecesi müracaat eden Oktay U. (51), kızı Lale U.'nun işten çıktıktan sonra eve gelmediğini, saat 21.30 sıralarında kendisini telefonla arayarak, Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde polislerin uygulama yaptığını söylediğini, kendisini 'Polis Mehmet' olarak tanıtan kişinin kızının telefonunu alarak 'GBT uygulaması yapıyoruz 10 dakika sonra görüşün' sözleri üzerine durumdan şüphelenerek bahse konu yere gittiğini kaydetti. Oktay U., gittiği adreste kızını ve uygulama yapan polisleri göremediğini, sorduğu kişilerin orada bir polis uygulaması olmadığını belirtmesi üzerine kızının hayatından endişe ettiğini belirtti.

    SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİ

    Başvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cumartesi sabahı Aksu ilçesi Kundu Turizm yolu üzerinde bir genç kızın yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istediğini, Kundu Polis Noktası'na getirilen kızın Lale U. olduğunu belirledi. Tanınmayacak şekilde dövüldüğü görülen Lale U. ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

    İŞKENCE GÖRDÜ

    Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedaviye alınan Lale U.'nun ifadesine başvurdu. Lale U. ifadesinde, akşam saatlerinde otobüsten indikten sonra telsiz sesi duyduğunu, yanına yaklaşan 30-35 yaşlarındaki erkeğin kendisine polis rozeti gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

    "Uyuşturucu ile ilgili operasyon yaptıklarını, konuyla ilgili bilgime başvuracağını söyledi. Ardından beni siyah lüks cipe bindirdi. Kundu istikametinde otopark gibi bir yere gittik. O esnada beyaz bir aracın drift yaptığını gördük. Bu kişi elimi ve ayağımı bağladı, dövüp, cinsel tacizde bulundu. Daha sonra oradan ayrılıp ormanlık bir bölgeye gittik. Şahıs yine cinsel tacizde bulunup, dövmeye devam etti. Kıyafetlerini çıkartarak tecavüz etmeye çalıştı. Direnerek buna engel oldum."

    Saldırganın saçını çakmakla yakmaya çalıştığını, başaramayınca ormanlık bölgede kendisini bırakarak araçla uzaklaştığını anlatan Lale U., "Ormanlık alanda 1,5 saat kadar hareketsiz yattım. Daha sonra anayola çıkarak araçlardan birini durdurdum. Bir araç sürücüsü beni polis noktasına götürdü" dedi.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Lale U.'nun ifadesinin ardından çalışmalarını bu yönde yürüten Gasp Büro Amirliği ekipleri, genç kızın otobüsten indiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Lale U.'nun yanına gelen kişinin kullandığı lüks cipin plakasını belirleyen polis, aracın bir turizm firmasına ait olduğunu tespit etti. Turizm firmasıyla yapılan görüşme sonrası aracı olay saatinde şirket çalışanı Mehmet G.'nin kullandığını belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta yapılan incelemede ise Lale U.'ya ait olduğu değerlendirilen saç kılı ile sperm ve kan örnekleri bulundu.

    SUÇUNU KABUL ETTİ

    Gasp Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet G., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Mehmet G., Lale U.'ya ait eşyalar ile polis rozetini attığı yeri de ifadesinde söyledi. Mehmet G.'nin yer göstermesi üzerine ormanlık alandaki bir çöp konteynerindeki polis rozeti ile Lale U.'ya ait eşyalar bulundu. Mehmet G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (Antalya/DHA)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Yapı Yol-Sen Samsun'da genel kurulunu gerçekleştirdi
    SONRAKİ HABER

    ‘Adalet’ yürüyüşüne müdahale: Vekil darp edildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı
    YAZARLAR
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    19 Ocak: Yüzleş!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Hrant; geçmişten geleceğe süre giden kaybımız

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Vaso, Hrant’a giden yolda

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Yazıyooooor yazıyooooor

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ateş Altında

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Aptallar İmparatorluğu

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Canlı robotlar: Xenobotlar

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Hayal

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Balığın bel kemiğini bulmak" meselesi (1)

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Şov devam ediyor: Kurgu ve gerçek
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Erdoğan'ın "kökten çözdük" dediği kamuda taşeron varlığı devam ediyor
    Erdoğan'ın "kökten çözdük" dediği kamuda taşeron varlığı devam ediyor

    Erdoğan “kamuda taşeron sorununu kökten çözdük” demişti. Bakanlıklar ve Sayıştay raporları kamuda taşeron varlığının devam ettiğini belgeledi.

    Sedat Yeşilköy anıldı: İş cinayetleri mücadeleyle engellenir
    Sedat Yeşilköy anıldı: İş cinayetleri mücadeleyle engellenir

    İş cinayetinde yaşamını yitiren Sedat Yeşilköy için anma töreni düzenlendi. Anmada iş cinayetlerinin olmadığı bir hayat için mücadele çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Hrant Dink katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anıldı: Vazgeçmiyoruz Ahparig
    Hrant Dink katledilişinin 13. yılında vurulduğu yerde anıldı: Vazgeçmiyoruz Ahparig

    Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için 13 yıl önce katledildiği yerde anma etkinliği düzenlendi: On üçüncü yıl utanmak için geç değil. Buradayız, vazgeçmiyoruz Ahparig.

    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Adalet Bakanına ‘bilinmeyen dil’ cevabı: Talepler için somut adım atılmalı
    Adalet Bakanına ‘bilinmeyen dil’ cevabı: Talepler için somut adım atılmalı

    Akademisyen Cuma Çiçek, Kürtçeye mahkemelerde “bilinmeyen dil” denilmesini eleştiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün sözlerini Evrensel'e değerlendirdi.

    Dr. Fatih Yaşlı: Berlin’den nihai bir çözüm çıkmasını beklemek fazla iyimserlik
    Dr. Fatih Yaşlı: Berlin’den nihai bir çözüm çıkmasını beklemek fazla iyimserlik

    Berlin’de düzenlenen Libya Konferansını değerlendiren Dr. Fatih Yaşlı, küresel egemenlik mücadelesinin sürdüğü Libya için bir günlük konferansla çözüm sağlanamayacağını söyledi.

    İstanbul'da Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı
    İstanbul'da Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı

    Sultanbeyli'deki Pir Sultan Abdal Cemevine saldırı düzenlendi. Bina kapısına boyayla "öl" yazan saldırganlar, kapıyı kırarak girdikleri yönetim ofisini de tahrip etti.

    Aşı karşıtı ailelerin sayısı artıyor: “Reddeden gruplar dindarlar ve  postmodernler”
    Aşı karşıtı ailelerin sayısı artıyor: “Reddeden gruplar dindarlar ve  postmodernler”

    7 yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183’ten 23 bine çıktı. 2019 yılının ilk dokuz ayında ise kızamık vakaları önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666’ya ulaştı.

    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Yönetmen Sertaç Yıldız: "Aşık Mahzuni yaşamın bir parçasıdır"
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Çiğli Viyan Kadın Korosu: Sesimizi birlikte çıkarmak bize iyi geliyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Baran Tursun Vakfına açılan davalara AYM hak ihlali kararı verdi
    Baran Tursun Vakfına açılan davalara AYM hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “Hak ihlali” dedi.

    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

    İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı
    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

    Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.

    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz
    Tüm Bel Sen İzmir Şube: Şeffaf ve katılımcı bir yöntem izleyeceğiz

    Tüm Bel Sen İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi sürecine girdi. Şube Başkanı Anıl Kaçar: İnsanlar toplu sözleşmeden ekonomik taleplerin karşılığını bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi
    JMO İzmir Şubesi, Kanal İstanbul projesiyle ilgili konferans düzenledi

    JMO İzmir Şubesinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili düzenlediği konferansta konuşan Jeoloji Mühendisi Ali Esen Arpat, projenin İstanbul’un ekolojisine zarar vereceğini söyledi.