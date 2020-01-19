Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı." dedi.

Perşembe günü serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın ardından geriye kalan Mısır vatandaşı 3 çalışanın da bugün 10 bin 500'er cüneyh (yaklaşık 3 bin 500 TL) kefaletle salıverildiğini belirten Kazancı, AA Kahire ofisinin hala polis kontrolünde tutulduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü, AA Kahire ofisine yaptığı baskında, aralarında AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed'i gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürmüştü. Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak, internet bağlantısını kesmişti. 15 Ocak'ta sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Mısır İçişleri Bakanlığı ise emniyetin AA Kahire ofisine hiçbir gerekçe göstermeden düzenlediği baskının üzerinden 24 saat geçtikten sonra ve uluslararası yoğun tepkiler üzerine 15 Ocak'ta akşam saatlerinde bir açıklama yapmıştı. AA adının hiç geçmediği ve somut bir suçlamanın yer almadığı açıklamada, ofise yapılan baskının Mısır Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığından alınan iznin ardından gerçekleştirildiği aktarılmıştı. (AA)