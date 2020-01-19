Hrant Dink katledilişinin 13. yılında pek çok şehirde anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 13. yılında Ankara'da Birgün Gazetesi önünde anıldı. “Faşizme inat, kardeşimsin Hrant” sloganlarının atıldığı anmada konuşan Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Hrant Dink'in validen istihbaratçısına kadar bir organizasyon tarafından katledildiğini hatırlattı.

Rakel Dink’in “Çocuktan katil yaratan karanlık” cümlesine atıf yapan Aydın, “Bugün baktığımızda 19 Ocak'ta olduğu gibi karanlık devam ediyor. Bu karanlığı aydınlığa çevirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Katliamın unutulmaması, gerçek katillerin yargılanması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun için artık bir orta oyununa dönen mahkemeleri de terk etmeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İZMİR'DE DE ANILDI: UNUTMUYORUZ, AFFETMİYORUZ

Hrant Dink için İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde de basın açıklaması yapıldı. “Unutmuyoruz, affetmiyoruz” pankartı taşıyan emek ve demokrasi güçleri sık sık, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Katiller halka hesap verecek” ve “Hepimiz Hrantız hepimiz Ermeniyiz” sloganları attı.

Basın açıklamasını kurumlar adına Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal okudu. Geçen yıllar boyunca adalet arayışlarının devam ettiğini ifade eden Vardal, “Bu adalet arayışını sekteye uğratmayı amaçlayan yalanlar ve oyalamalar da devam etti. Hepimiz biliyoruz; Cumhuriyet tarihi, faili meçhul siyasi cinayetlerle ve bu cinayetlerin bitmeyen davalarıyla doludur” dedi. Gerçek sorumluların hiçbir şekilde yargılanmadığını hatırlatan Vardal, cinayete adı karışanlardan bazılarının terfi ettirildiğini ödüllendirildiğini söyledi.

Vardal son olarak iktidara seslenerek, “Hepiniz oradaydınız, hepiniz failsiniz. Çok iyi biliyoruz ki hepiniz o gün cinayet mahallindeydiniz. Polisinizle, jandarma istihbaratçınızla, valinizle hepiniz oradaydınız. Başta MİT ve Genelkurmay olmak üzere, polis, asker, yargı, bürokrasi, dolayısıyla da tüm bu devlet kurumlarının bağlı olduğu siyasi iktidar, yani AKP iktidarı, Hrant’ın hedef haline getirilmesinde, öldürülmesinde, öldürüldükten sonra faillerin üzerinin örtülmesinde doğrudan sorumludur. Bu nedenle 13 yıl önce Hrant’ı katleden zihniyeti hayatın her alanında çok daha yaygın ve yoğun olarak görmeye devam ediyoruz. Bu zihniyete karşı mutlaka ama mutlaka direneceğiz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

HRANT DİNK ADANA’DA ANILDI

Hrant Dink için Adana’da da anma düzenlendi. Seyhan Belediyesi Barış Anıtı önünde buluşan emek ve demokrasi örgütleri katliamın aydınlatılması talebinde bulundu. Pek çok sendika, dernek ve siyasi parti ve HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’nin katıldığı anmada basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü SES Şube Başkanı Muzaffer Yüksel okudu. Hrant Dink’in sadece ailesi, dostları ve Ermeniler için değil; insanlık, barış ve kardeşlik için tüm halklar için büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Yüksel, “Hrant halkların eşitliğine ve kardeşliğine inandı. Tetikçi yargılandı ancak, cinayet hala aydınlatamadı, arkasındaki güçler hala açığa çıkarılamadı” dedi.

Basın açıklamasının okunmasının ardından söz alan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, “O gün Hrant Dink’i öldürenler bugün savaş yanlısı tutumlarını sürdürüyor” dedi.

DİNK MALATYA'DA DOĞDUĞU EVİN ÖNÜNDE ANILDI

Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 13’üncü yıl dönümünde Malatya’da doğduğu evin önünde yol arkadaşları ve sevenleri tarafından anıldı. Kentin Saltköprü Mahallesi'nde bulunan evinin önünde yapılan anma etkinliğine İnsan Hakları Derneği (İHD)Malatya Şube Eşbaşkanı Gönül Öztürkoğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Malatya il ve ilçe yöneticileri, çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anmada, “Hrant Dink’i unutmadık unutmayacağız!” pankartı açılırken, “Katilleri koruyan cinayete ortaktır”, “Geleneği terk et katilleri teslim et” yazılı dövizler ve fotoğraflar taşındı. (HABER MERKEZİ)

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