19 Ocak 2020 13:20
Hrant Dink, katledilişinin 13’üncü yılında mezarı başında anıldı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 13’üncü yılında mezarı başında anıldı.
Hrant Dink mezarı başında anıldı
Fotoğraf: MA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülmesinin 13’üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.
Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Dink’in eşi Rakel, oğlu Arat, kızları Sera ve Delal Dink, dostları, sevenleri, Agos gazetesi çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.
Anmaya gelenler mezar başında tütsüler yakıp, çiçek bıraktı. Saat 15.00’de Dink’in katledildiği Agos gazetesi önünde geniş katılımlı bir anma daha düzenlenecek. (İstanbul/MA)
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