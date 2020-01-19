Hrant Dink, katledilişinin 13’üncü yılında mezarı başında anıldı

Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.