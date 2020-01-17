Hrant Dink, katledilişinin 13. yılında anılıyor: Vurulduğu yerde, vurulduğu saatte

Agos gazetesi kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 13’üncü yılında anılacak. Anma törenini düzenleyen Hrant’ın Arkadaşları, Dink için vurulduğu saat olan 15.00’te Agos gazetesinin eski bürosunun önünde buluşma çağrısı yaptı.

Hrant Dink Vakfı, “Her kesim, her canlının yaşam hakkına saygılı, çok dilli, çok kültürlü, çok renkli bir toplum olarak yaşamak istiyoruz” mesajıyla anma için bir çağrı yaptı.

Her kesim, her canlının yaşam hakkına saygılı, çok dilli, çok kültürlü, çok renkli bir toplum olarak yaşamak istiyoruz.#HrantDink ’in öldürülmesinin 13. yılında 19 Ocak’ta #Adaleticin #Buradayiz pic.twitter.com/ohhHV6IoIM — Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) January 16, 2020

Hrant’ın Arkadaşları’nın “Katledilişinin 13. yılında aynı yerdeyiz…” mesajıyla yaptığı çağrının videosu şöyle:

(HABER MERKEZİ)

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