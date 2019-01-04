Ankara'da doğal gaz patlaması: 5 kişi yaralandı

Ankara'da, evindeki doğal gazı açarak intihara kakışan kimliği belirsiz kişiyi ikna çabaları sırasında, patlama meydana geldi. Olayda 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.35 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen H.T., 1'inci kattaki evinde doğal gazı açarak yaşamına son vermek istedi. Bina sakinlerinin haber vermesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, intihara kalkışan H.T.'yi ikna etmeye çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

Olaya müdahale eden ekipte görevli 2 polis memuru ve binada bulunanlardan 3'ü yaralandı.

Patlama ile birlikte evin camları kırılırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Valiliği'nde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğal gazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre; olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 vatandaşımız patlamadan dolayı yaralanmıştır." (HABER MERKEZİ)