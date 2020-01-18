18 Ocak 2020 21:02

Kocaeli İSİG: 2019'da 71'i Kocaeli'de, en az 1736 işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli İSİG Meclisi, iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre 2019 yılında 71'i Kocaeli'de, en az 1736 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

2019'da Kocaeli'de ülke genelinde iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının da yer aldığı pankartı taşıyan kişiler.

Fotoğraf: Evrensel

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    Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), İzmit Belediye İş Hanı önünde yaptığı açıklamada "2019 yılında en az 1736, son on yılda 15.000’den fazla emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi" dedi. Kocaeli İSİG Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Selçuk Karstarlı'nın okuduğu açıklamaya HDP, Emek Partisi, SYKP, Halkevleri, KODA, Dersimliler Derneği ve TMMOB destek verdi.

    "Kötü çalışma şartları, düşük ücretler, uzun mesai saatleri, işten atılmalar, baskı ve hakaret çalışma yaşamında adeta normalleştirildi" diyen Kocaeli İSİG Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Selçuk Karstarlı, 6331 Sayılı İSG Yasası yürürlüğe girdiğinden beri aylık ve yıllık iş cinayetleri raporlarını açıkladıklarını belirtti. İşçi ölümlerini, yaralanmalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için devlet ve sermayenin hiçbir adım atmadığını söyleyen Karstarlı, "İlimizdeki 71 ölümün 10’u kadın, 1’i çocuk işçi… 3’ü 65 yaş üstü olmak üzere 20’si 50 yaşından büyüktü. 7’si ise göçmen/mülteci işçi… Gebze'de 17, İzmit'te 8, Çayırova ve Kartepe ilçelerinin her birinde 7 ölüm meydana geldi. İşçilerin 16’sı inşaat, 8’i belediye/genel işler, 8’i ticaret/büro, 6’sı metal, 6’sı petrokimya, 5’i taşımacılık, 5’i de tarım ve orman iş kollarında çalışıyorlardı. Ölüm nedenlerinin 13’ü yüksekten düşme, 12’si kalp krizi/beyin kanaması, 10’u ezilme, 7’si yanmaydı" ifadelerini kullandı.

    MÜLTECİ-GÖÇMEN ÖLÜMLERİ...

    Mülteci-göçmen ölümlerinin giderek arttığını belirten Karstarlı, "Ölümler yasalara aykırı, çağ dışı çalışma ve barınma koşullarından kaynaklanmıştır. Gebze'de bulunan Akpınar Tekstil'de meydana gelen yangın da bunun bir örneği idi. Biri çocuk olan 4 mülteci işçinin öldüğü fabrikada mevzuatın gereği hemen hemen hiçbir önlem alınmamış, kaçak işçi çalıştırılmış ve bunlar kamu otoritesinin gözü önünde meydana gelmiştir" dedi.

    Karstarlı, açıklamanın sonunda taleplerini de şu şekilde sıraladı:

    • Ölen işçilerin yüzde 99’u sendika üyesi değildir. Yani sendikasız çalışmak ölüm demektir. İş cinayetlerinin önlenmesi, sağlıklı ve güvenli çalışmanın ön koşulu işçi katılımıdır. İşçiler ancak sendikalaşarak bunu sağlayabilir. Ülkemizde sendikaya üye olan işçiler işten atılıyor, sermaye işyerlerinde sendika istemiyor ya da istediği sendikayı getiriyor. Devlet daha ileri giderek sendikaların yapacağı basın açıklamalarını, toplantıları ve grevleri yani toplu pazarlık hakkını yasaklıyor. Bu noktada iş yeri İSİG kurulları, çalışan temsilciliği ve genel olarak sendikal örgütlenme üzerindeki baskılar sona erdirilmelidir. Grev yasaklarına son verilmelidir...
    • İş yerlerinde işçilere keyfi bir biçimde iş tanımı dışında işler yaptırılıyor. Taşeronlaştırma, uzun mesai saatleri, kuralsızlık, denetimsizlik ölümleri artıran nedenlerdendir. Türkiye 60 saatten çalışanların tüm çalışanlara oranının en yüksek olduğu ikinci ülkedir. Fazla çalışmak, yeterince dinlenememek iş yerindeki risklere daha fazla maruz kalmak ve vücudun kendini yenilemesi için daha az zaman anlamına geliyor. Aynı zamanda yorgunluk dikkat eksikliğinin de nedenlerindendir. Bu nedenle haftalık çalışma süresi ve fazla mesai sınırları düşürülmeli. Etkin bir denetim ile herkesin eğitimine ve görevine uygun işlerde çalışması sağlanmalı, fazla mesai kısıtlanmalıdır.
    • İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmıyor. Yargılananlar ise çoğunlukla günah keçisi haline getirilen iş güvenliği uzmanlarıdır. Yine mahkemeler iş cinayetlerini cezalandırmıyor, failleri '24 taksitli para cezası vererek serbest bırakıyor'. İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmalıdır.
    • Kocaeli Üniversitesi bünyesinde meslek hastalıkları konusunda araştırma yapan, tanı ve tedavi hizmeti veren bir poliklinik kurulmalıdır.
    • Belediyeler bünyesinde asbest tespit birimleri kurulmalı, tüm bina yıkım, tadilat vb. işler öncesinde asbest tespiti çalışması zorunlu hale getirilmelidir. Başta inşaat sektöründe çalışanlar olmak üzere asbest maruziyeti olasılığı olan tüm çalışanlara asbest konusunda eğitim verilmelidir.

    (Kocaeli/EVRENSEL)

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