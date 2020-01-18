18 Ocak 2020 17:06

Pervin Buldan, HDP'nin 3’üncü Kadın Konferansı'nda konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “2019 kadınların direniş yılıydı, 2020 de kadınların zafer yılı olacaktır. İktidar şunu iyi bilsin ki bu meydan boş değildir, bu ülke sahipsiz değildir” dedi.

Pervin Buldan konferansta konuşuyor.

Fotoğraf: MA

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    Partisinin 3’üncü Kadın Konferansı’nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “2019 kadınların direniş yılıydı, 2020 de kadınların zafer yılı olacaktır. İktidar şunu iyi bilsin ki bu meydan boş değildir, bu ülke sahipsiz değildir” dedi.

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4’üncü Büyük Olağan Kongresi öncesi 6 bölgede toplantılar yapan Kadın Meclisi, 3’üncü Olağan Konferansını Ankara’da düzenliyor. “Özgürlükte ısrarlı, mücadelede kararlıyız/Em di azadiyê de bi israr, di têkoşînê de bi biryar in” şiarıyla düzenlenen konferans, pek çok parti ve kurumdan kadın temsilcinin yanı sıra birçok kentten gelen 400 kadının katılımıyla başladı.

    Konferans, divan seçiminin ardından 2019 yılında verilen kadın mücadelesini anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı. Konferansın açış konuşmasını HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptı. Buldan konuşmasının başlarında tutuklu siyasetçileri ve mücadelede yitirilen kadınları andı.

    “KADIN MÜCADELESİ GURURUMUZ”

    Kadın mücadelesinde katettikleri yolun önemine dikkat çeken Buldan, siyaset başta olmak üzere her alanda kadın temsiliyetine dair yürüttükleri çalışmaların sonuç verdiğini ve bundan gurur duyduklarını anlattı. Tüm yönetim mekanizmalarında kadınların eşit pozisyon alınması için irade sağladıklarını anlatan Buldan, parlamentodaki kadın vekil aritmetiğini değiştirecek başarıya ulaştıklarını kaydetti.

    “ARALIKSIZ SALDIRILARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

    Buldan, konuşmasında AKP’nin başta yerel yönetimlerde uyguladığı kayyum hamlesine de değinerek partisine ve halka yönelik çok saldırılardan bahsetti. Buldan şunları söyledi: “Kadınların ve halkın siyasal iradesini engellemek ve geriletmek için hukuk dışı, demokrasi dışı yol ve yöntemlerle bizlere karşı bir darbe süreci işletiyorlar. Çok net söylüyorum: İçine girdikleri bu durum, izledikleri yöntemler meşruiyetlerini ve güçlerini tamamen yitirdiklerinin birer göstergesidir! Zira bu tekçi zihniyeti iktidarda tutacak ne bir halk destekleri vardır, ne de dayanacakları demokratik bir zeminleri kalmıştır.”

    “Birkaç gün önce Sevgili Demirtaş’ın kitabının uyarlandığı tiyatroyu ve tiyatroya katılanları hedef gösterenin kim olduğu da iyi biliniyor. Kadın buluşmasından rahatsız olan gücün kim olduğunu iyi tanıyoruz. Bizi yıldırabileceklerini sananlar yanılıyorlar! Kaybeden kendileri olacaktır! Kendi karanlıklarında kaybolacaklar! Kazanacak olan ise bizleriz!”

    “TEK DERTLERİ İHALE VE RANT”

    İktidarın yurttaşların temel haklarına, yaşama ve geleceğe, demokrasiye ve adalete dair tek bir projesi olmadığını belirten Buldan “Tek dertleri ihale ve rant dağıtımıyla zenginleşmek, güvenlikçi politikalarla ve milliyetçilikle iktidarlarını ayakta tutmaktır. Tek adam erkek rejiminin icraatlarına bir bakın. Önlenmeyen kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri, çocuk istismarlarını, yoksulluktan tükenmişlikten intihara sürüklenen bir toplum gerçeğini, açlıktan yaşamına son veren gençleri, soğuktan donarak ölen yurttaşları görürsünüz” diye konuştu.

    “KADINLAR BU İKTİDARIN KORKULU RÜYASI”

    2019 yılının son on yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl olduğunu hatırlatan Buldan şunları söyledi:

    “Yüzlerce kadının yaşamı söndürüldü; sevdiklerinin, yakınlarının yaşamı solduruldu!  Fakat kime gam, kime dert? Her zaman yaptıkları gibi hatta her zamankinden daha fazla yine kadınlara yöneldiler, kadın kazanımlarına saldırdılar. İstanbul Sözleşmesi’nden, nafaka hakkına, eş başkanlık sisteminden kadınların büyük mücadelesi ve emeği ile elde edilmiş eş başkanlık sistemimize ve kadın kurumlarımıza varıncaya kadar bütün kazanımlarımızı hedef aldılar. Kadın milletvekillerimizden, kadın belediye eş başkanlarımıza, birçok il, ilçe eş başkanımız ve çalışanımıza, TJA aktivistlerine saldırdılar, görevden aldılar, tutukladılar!”

    “Meydanlara çıkan, adalet isteyen, haklı taleplerini haykıran hatta dans eden kadınlara bir bütün halinde yöneldiler, saldırdılar. Çünkü korkuyorlar! Kadınlar bu iktidarın korkulu rüyasıdır.”

     “KADINLAR MÜCADELEYİ YÜKSELTTİ”

    Buldan, kadınların 8 Mart’tan 25 Kasım’a her alanda mücadeleyi yükselttiğini, nafaka hakkı ve İstanbul sözleşmesinin uygulanması için alanlarda olduklarını, tüm dünyayla birlikte Las Tesis’le şiddeti protesto ettiklerini hatırlattı.

    2019’ın kadınlar açısından hemen hemen her alanda direniş yılı olduğunu, 2020’nin ise zafer yılı olacağını söyleyen Pervin Buldan, bütün kadınları 23 Şubat’ta gerçekleştirecekleri büyük kongreye çağırdı. (HABER MERKEZİ)

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