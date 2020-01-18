18 Ocak 2020 08:18

Okuyucuları Evrensel’e sahip çıktı: İnadına 1 gazete daha fazla alacağız

Evrensel okurları, Basın İlan Kurumunun Evrensel’e bir kişinin 2 gazete almasını suç saydığı için verdiği cezaya tepki gösterdi.

Evrensel gazetesi okuyan, sarı yağmurluk giymiş bir işçi

Fotoğraf: Polat Çağlayan

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    Basın İlan Kurumunun Evrensel’e bir kişinin 2 gazete almasını suç saydığı için verdiği cezaya okurlarımız tepki gösterdi. Kurumun verdiği kararın keyfi olduğunu belirten okuyucular, Evrensel almaktan vazgeçmeyeceklerini, bundan böyle 1 gazete daha fazla alacaklarını söyledi. Ayrıca Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) sosyal medya hesabından “Türkiye’nin kamu ilan kurumu Evrensel gazetesine karşı ilan ambargosuna devam etmek için el altı taktikleri uyguluyor” dedi.

    "EVRENSEL’İ OKUMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

    Çözüm Metal İşçisi Fesih Aydın haftanın 6 günü Evrensel aldığını belirterek Basın İlan Kurumunun 2 gazete kampanyasını suç saymasını şiddetle kınadı ve şöyle dedi: “Bu mu demokrasi? Bu mu hak adalet. Böyle keyfi bir şey olur mu? İnadına 1 gazeteyi de mahallemde başkasına vereceğim.”

    Aydın Döküm İşçisi Recep Çelik ise Evrensel abonesi olduğunu, çay paydosunda ve akşam eve gittiğinde gazetemizi okuduğunu belirterek “2 gazete al birini oku birini okut kampanyası en geri Afrika ülkelerinde bile suç sayılmaz. Keyfi ve muhalifleri susturma operasyonudur. Kınıyorum ve Evrensel’i okumaktan ve almaktan vazgeçmiyorum.” dedi.

    "HER ŞEY SARAY’A BAĞLANMIŞ"

    Alan Döküm İşçisi Nazım Sarıbal da “Bu kararı alanlar demokrasiden nasibini almamış olanlardır. Zamanında Zaman gazetesini tomarla alıp dağıtımına yardım edenler şimdi Akit ve Türkiye gibi gazeteleri, Sabah ve Hürriyet’i tomarla dağıtıyor, finansmanını sağlıyorlar.” dedi. Kendilerini savunan ve ne olduğunu yansıtan gazetemizin kampanyasının suç sayılmasını kınayan Sarıbal, gazetemizi almaya da, başkasına aldırmaya da devam edeceğini belirterek “Ne hak, ne de hukuk var. Her şey Saray’a bağlanmış.” dedi.

    Mercedes’ten genç bir işçi ise işçilerin en güncel haklarını gün yüzüne çıkaran Evrensel gazetesiyle dayanışmanın önüne geçmeye çalışmanın kabul edilir olmadığını söyleyerek “İşçilerin sesini ve haklarını duyurmayı engellemeye çalışanlara karşı dayanışmayı büyütmek gerekmekte. Genç işçileri her gün iki Evrensel almasını, birini okuyup birini okutmaya davet ediyorum.” dedi.

    "SUÇ DEDİKLERİ İŞÇİLERİN DAYANIŞMASINI BÜYÜTMELERİ"

    İstanbul’dan bir kargo işçisi şöyle konuştu: “Biz işçiler kendimiz ile ilgili her haberi Evrensel’den takip ediyoruz. İşten atmaları, mücadele eden kardeşlerimizi Evrensel’den öğreniyoruz. Zenginlerin gazeteleri dışında bütün gazeteler baskı altında. Suç diye gördükleri bizim gündemden haberdar olmamız. Suç diye gördükleri işçilerin kendi dayanışmasını büyütmeleri. Çünkü Evrensel bizim için bunu ifade ediyor.”

    "EVRENSEL’İN YANINDAYIZ"

    Eğitim Sen 4 No’lu Şube Başkanı İzzet İldeş Evrensel’in 25 yıldır tek bir amaç uğruna çıktığını ve bunun Türkiye’de ve dünyada olan biteni emekçilerin gözünden diğer emekçilere aktarmak olduğunu hatırlatarak “Tek adam ve tek parti rejiminin her yerde yarattığı ağır kuşatma havası en çok medyada hissedilirken, gazeteler ve televizyonlar yanlı ve manipülatif haberin en pespaye halini bizlere haber diye sunarken gerçeği yazma mücadelesinden bir an vazgeçmeyen Evrensel ekonomik tehditlerle sindirilmeye susturulmaya çalışılıyor.” dedi.  Evrensel’i alanlarda, eylemlerden, basın açıklamalarından haksızlığın ve direnişin olduğu her yerdeki mücadelelerden tanıdıklarını belirten İldeş, Evrensel’in emek mücadelesi ve emekçi arasındaki haber bağı olduğunu söyledi. İldeş 25. yılımızı da kutlayarak şöyle dedi: “Demokratik Türkiye mücadelesinin yurt ve dünya sathına duyurusunu yapan seslerimizin en önemlilerindendir. Basın İlan Kurumu halkın bu haber alma kaynağını ikişer, üçer almayı suç saymış. Buradan ilan ediyoruz. Her türlü eylem, basın açıklaması ve hak alma mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan Evrensel’in yanındayız. Tüm emekçileri, Evrensel gazetesi ile dayanışmaya, gazete alarak halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya davet ediyor; Evrensel’in 25. yılını kutluyoruz.”

    "EVRENSEL GENÇLERİN, İŞÇİLERİN, HALKIN SESİDİR VE KISITLANAMAZ!"

    Şair Abay Konanbay Lisesi öğrencileri 25 yaş altı gençlerin gazete alıp manşetlere bakmadığını ancak Evrensel okurlarının büyük kısmının gençlerden oluştuğunu söyleyerek “Gençlerin kendilerini ifade ettikleri, sorunlarını anlatıp çözümlerini buldukları bu nadir platformu ‘Bir oku bir okut’ kampanyasıyla daha çok yayıyor gençlere bilinçli olmayı ve üretkenliği aşılıyoruz” dedi. Öğrenciler şöyle dedi: “Sadece gençlerin değil işçilerin, ezilenlerin kısaca halkın gazetesi olan Evrensel gazetesini kısıtlamaya, daha geniş alanlara yaymamızı engellemeye çalışmaya müsamaha etmek işten bile değil. Evrensel gençlerin, işçilerin, halkın sesidir ve kısıtlanamaz!”

    "1 FAZLA AL KOMŞUNA VER"

    Gazetemiz okuyucuları sosyal medyada da pek çok destek mesajı verdi:

    Nuray Öztürk: Evde üç kişiyiz herkese birer tane Evrensel aldım. İtirazı olan var mı? İki de komşuya bıraktım. Varsa bir suç söyleyeyim; üç de pınar süt aldım, kesecekseniz ceza Pınar’a da kesin.

    Hakkı Özdal: Basın İlan Kurumu denen rejim mülkü, Evrensel okurlarının dayanışma amacıyla yaptığı her gün 2 gazete alma kampanyasını ilan kesme gerekçesi yapmış... Bu İslamcılar askerlerin önünden salya sümük kaçarken de Evrensel vardı; tüm o koltukları bırakıp kaçtıkları zaman da olacak.

    Kerem Altıparmak: Yıllarca basılmayan, satılmayan ama satılıyormuş gibi tiraj bildiren gazetelere sesini çıkarmayan Basın İlan Kurumu şimdi anlamsız gerekçelerle hakikatten sapmayan BirGün ve Evrensel’in kaynaklarını kesiyor. Bu rezaletin bir de bu yönü var.

    Yılmaz Konak: Bugün 3 Evrensel gazetesi aldım. Biri bana, biri berber komşuma, diğeri boyacı çocuğa... Duydunuz mu zehir hafiyeler!

    Bektaş Canbolat: İnadına bir Evrensel fazla al, komşuna ver...

    Taylan Kulaçoğlu: Her gün 2 evrensel alıyordum 4’e çıkarıyorum. Evrensel; Metin Göktepe’dir, kısılmaya çalışılan özgürlüğün hür ve gür seslerindendir, onurdur, bizimdir ve yalnız değildir… Yalnız bırakmayız! (MEDYA SERVİSİ)

     

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