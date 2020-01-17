Basın İlan Kurumu cezaları hakkında soru önergesi verildi

Basın İlan Kurumunun (BİK) gazetelere yönelik ilan kesme cezaları tepki çekiyor. BİK’in son olarak Evrensel okurlarının birden fazla gazete almasını ceza sebebi olarak görmesi Meclis gündemine taşındı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Basın İlan Kurumunun Evrensel okurlarının toplu gazete almasını ceza sebebi olarak görmesini Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi veren Polat, “Basın İlan Kurumu, söz konusu muhalif gazeteler olduğu zaman bayilerden kimler kaç gazete almış, gazetelerle ne yapmış diye tek tek takip ediyor, rapor tutuyor, çeşitli cezalar uyguluyor. Yandaş gazetelerin böyle sıkıntıları yok” dedi.

Polat, kurum tarafından Cumhuriyet, BirGün, Evrensel gibi gazetelere yönelik uygulanan bir ambargo olduğunu belirterek şu soruları sordu:

Basın İlan Kurumu bayilerden alınan gazeteleri kimlerin aldığını ve nerelere götürüldüğünü nereden bilmektedir?

Basın İlan Kurumunun elinde kimin hangi gazeteleri okuduğu ve gazeteleri nerelere götürdüğüne dair bir kayıt bulunmakta mıdır?

Türkiye’deki muhalif gazetelere böyle ceza vererek, okurların bu gazetelere karşı tavır alması mı amaçlanmaktadır?

28 Kasım’da İzmir’de Meydan Market’te 8 gazetenin, Has-Er Market’te 3 gazetenin bir kişi tarafından alınması gazeteye verilen cezanın sebebi sayılmıştır. Bu ceza hangi gerekçelerle verilmiştir?

(HABER MERKEZİ)

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