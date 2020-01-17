TTB Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi, Barış Akademisyeni Dr. Ali Özyurt son yolculuğuna uğurlandı. Özyurt için yapılan törende, “Mücadelen, umudun, heyecanın, enerjin bize daima yol gösterecek ve unutulmayacaksın” denildi.

Özyurt için İstanbul Tabip Odasında (İTO) düzenlenen törene ailesi, HDP Milletvekili Oya Ersoy, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halkevleri Eş Başkanı Nuri Günay, Sol Parti üyesi Alper Taş, çok sayıda hekim, barış akademisyeni, sendika temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Buradaki konuşmada ilk sözü alan TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, “Meslek örgütümüzün her işini yapan, 30 yıllık aktivist, emekçi Sevgili Ali, bu ülkede demokratik hekim hareketi var olduğu sürece hekimler mağdurların yanında saf tuttuğu sürece tabip odaları emekten yana olduğu sürece sen bu mücadelenin her yerinde var olacaksın" diye konuştu.

Çerkezoğlu'nun ardından söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Pınar Saip ise şunları söyledi: “Ali çok değerli bir insandı. İnsanları hep umutlandıran biriydi. Hepimize örnek olacak şekilde yaşadı. Ali gibi kendisini mücadeleye adayan başka bir insan daha görmedim. Bize yol gösteren liderdi. İstanbul Tabip Odasının en mücadeleci insanlardan biriydi. Bizler Ali'nin açtığı yoldan devam edeceğiz.”

“MÜCADELEN BIRAKTIĞIN YERDEN DEVAM EDECEK”

Türk Tabip Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, ise Özyurt'un hasta yatağında bile mücadele ettiğini vurgulayarak, “Ali hepimize dokundu. Sevgili Ali yıldızlar yoldaşın olsun” dedi.

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, ise şunları söyledi: “Burada hekimler dışında çok farklı toplumsal kesimden arkadaşları var. Çünkü Ali Özyurt bu ülkede, bu topraklarda hatta bu gezegende eşitlikten, adaletten, barıştan, kardeşlikten, emekten yana kim varsa onun arkadaşıydı, dostuydu, yoldaşıydı. O nedenle hepimiz buradayız. Ve gerçekten çok üzgünüz. Ali hepimizin yoldaşıydı. Mücadelen bıraktığın yerden devam edecek.”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Yol arkadaşımız, dokunduğu herkesin sığınağı, umudu, sevgili Ali. Sen dünyaya anlam katanlardan oldun. Mücadeleyi büyüterek ve senden öğrenmeye devam ederek tüm gezegeni anlamdırmak için boynumuzun borcudur. Ve sana sözümüz olsun. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Özyurt, İstanbul Tabip Odasında yapılan törenin ardından Gaziosmanpaşa Merkez Cami'nde kılınan ikindi namazından sonra 590 Evler Mezarlığı' nda son yolculuğuna uğurlandı. (İstanbul/EVRENSEL)

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt hayatını kaybetti

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