Dersim’de 3 uzman çavuşun bir kadına tecavüz iddiasına barodan suç duyurusu

Dersim’de son günlerde sosyal medyadan paylaşılan ve halk arasında sıkça konuşulan 3 uzman çavuşun bir kadına tecavüz ettiği iddialarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. MA’da yer alan haberde yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre; yaklaşık 1 ay önce bir uzman çavuş, 20’li yaşlarda bir kadını evine çağırdı ve evde bulunan 2 uzman çavuşla birlikte kadına tecavüz etti. Tecavüze maruz bırakılan kadının daha sonra fiziki şiddete maruz kaldığı ve sokağa atıldığı ileri sürüldü.

Olayın duyulmaması için tecavüze maruz bırakılan kadın, ilk olarak Elazığ’da bir hastaneye kaldırıldı. Birkaç gün önce de Tunceli Devlet Hastanesine getirildiği iddia edildi. Ancak Dersim’e getirilen kadının hastane kayıtlarına adının geçmediği iddia edildi. Kadının hastanede kaldığı odanın kapısına ise “Ziyaretçi yasaktır” yazısı asılarak, kimsenin içeriye girmesine izin verilmediği belirtildi. Kadının, önceki gün taburcu edilerek il dışına gönderildiği belirtildi.

İDDİALARIN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Öte yandan yaşanan bu duruma dair Tunceli Barosu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: “İlgili haberde yer alan iddialara göre savcılığa herhangi bir ihbarda veya şikayette bulunulup bulunulmadığını, iddiada geçen olaya ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığı hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz. Tarafınıza yapılan herhangi bir başvuru olmamış ise dilekçemizin ve ekinde yer alana haberde bulunan iddiaların ihbar kabul edilerek soruşturulmasını talep ederiz.” (HABER MERKEZİ)