HDP 4’üncü Olağan Kongresi için hazırlıklarını tamamladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 23 Şubat'ta gerçekleştireceği 4’üncü Olağan Kongre öncesi bölge toplantılarını ve gençlik konferansını gerçekleştirdi. HDP, 24-25 Ocak tarihlerinde Ankara’da "Daha güçlü HDP, daha güçlü mücadele" şiarıyla 3’üncü Büyük Konferans'ını gerçekleştirecek.

Karadeniz, Ege, Çukurova, İç Anadolu, Serhat ve Marmara kadın ve karma bölge toplantılarını gerçekleştiren HDP, 24-25 Ocak tarihlerinde “Daha güçlü HDP, daha güçlü mücadele” ve “Hêvî em in, serkeftin a me ye” şiarıyla Ankara’da 3’üncü büyük konferansını gerçekleştirecek. HDP'nin 3’üncü Kadın Konferansı ise "Özgürlükte ısrarlı mücadele de kararlıyız" ve "Em di azadiyê de bi israr di têkoşînê de bi biryar in" şiarıyla 18-19 Ocak’ta Ankara’da yapılacak.

BÖLGE TOPLANTILARI YAPILDI

HDP, 21 Aralık’ta Karadeniz ve Serhat, 22 Aralık’ta Ege, 28 Aralık’ta Marmara, 29 Aralık’ta Çukurova ve İç Anadolu bölge toplantılarını gerçekleştirdi. HDP'nin 7 bölgede yaptığı toplantı ve konferanslara, toplam 1034 delege katıldı. Toplantılarda Merkezi Konferans delegeleri belirlenerek yeni dönem Parti Meclisi (PM) üyelerine dair öneriler sunuldu. HDP MYK ve PM üyelerinin, milletvekillerinin ve bileşen parti temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda HDP’nin siyasi ve örgütsel durumumu ile yeni dönem yol haritası tartışıldı.

HDP, 4-5 Ağustos 2019 tarihinde de Diyarbakır’da 7 bölge, yaklaşık 70 ilden 650 delegenin katılımıyla geniş katılımlı bir konferans gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin temel sorunları ile çözüm önerilerini tartışmıştı. HDP'nin yaptığı konferanstan 15 gün sonra başta Diyarbakır olmak üzere HDP'li belediyelere kayyum atandı.

Bölge toplantılarında, "Kapitalist sistem krizi ve değişen savaş karakteri, saldırılar karşısında HDP’nin tutumu, HDP’nin sorunları çözme gücü ve politikayı toplumsallaştırmasının yolu, Kürt sorununun çözümü ve Demokratik Cumhuriyet inşası, emek mücadelesinin yükseltilmesi ve ekonomik krize karşı ortak mücadele cephelerinin kurulması, kadın kazanımlarının korunması ve büyütülmesi, cinsel yönelim özgürlüğünün savunulması ve nefret karşıtı mücadelenin büyütülmesi, doğaya yabancılaşma sorunu ve doğaya dönük saldırılara karşı tutum, HDP’nin gençleşme sorunu, yerinden yurdundan edilmiş insanların hakları için mücadele, diplomasi çalışmalarının güçlendirilmesi, Demokratik Yerel Yönetim anlayışı, dil, kültür ve sanat alanındaki eksikler, halklar ve inançlar ile kurulan ilişki" gibi konu başlıkları tartışıldı.

KADIN BÖLGE TOPLANTILARI

21 Aralık’ta Karadeniz, 20 Aralık’ta Ege ve Serhat, 22 Aralık’ta Marmara, 28 Aralık’ta Çukurova ve İç Anadolu kadın bölge toplantıları gerçekleştirildi. HDP Kadın Meclisi, MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri ve kadın örgütlerinden temsilciler ile birlikte toplam 500 kadının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, 3’üncü Kadın Konferansı delegeleri belirlendi. Siyasal gelişmelerin değerlendirilmesi ile başlayan bölge kadın toplantılarında kadın kazanımlarına dönük saldırılara ve kadına yönelik şiddete karşı daha etkin mücadele yürütmenin yol ve yöntemleri tartışıldı. Siyasetteki erkek egemen tutumlara karşı neler yapılabileceği konuşulurken kadınlar arası birlik ve dayanışmanın kurulmasına dair öneriler ele alındı.

GENÇLİK MECLİSİ BELİRLENDİ

HDP 2’inci Gençlik Konferansı ise "Başkaldırdık direniyoruz, faşizmi yeneceğiz" sloganıyla 12 Ocak’ta HDP Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Konferansa tüm bölgelerden 170 delege katıldı. Konferansta 45 kişiden oluşan yeni dönem Gençlik Meclisi belirlendi.

Bölge Karma ve Kadın Toplantıları ile Gençlik Konferansı’nda yapılan tüm bu tartışma ve öneriler 3’üncü Büyük Konferans’ta değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmeler ışığında HDP 4’üncü Olağan Kongresi’ne gidecek. (HABER MERKEZİ)

