Ordu'da kumsal içinden geçecek yola karşı açılan davada bilirkişi incelemesi

Ordu'nun Gülyalı ileçesinin en ömenli kumsalının Ordu-Giresun Çevre Yolu Projesi ile yok edilmesinin önlenlemesi için Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi’nin Ordu İdare Mahkemesi’ne açtıkları dava nedeniyle yapılan “bilirkişi incelemesi” dün yapıldı.

Bilirkişi incelemesine Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, ORÇEV Avukatı Alp Tekin Ocak ve Gülyalı Bedediyesi avukatı hazır bulundu.

İTİRAZLAR DİKKATE ALINMAMIŞ

“Gülyalı Giresun Çevre Yolu Projesi’nin halkı bilgilendirme toplantısında projenin yanlışlığı vurgulandı. Toplantıda proje gerçekleştiğinde yolun ilçeyi ikiye bölünüceği itirazı yapıldı. Bu itirazlar kabul edildi ama nedense projede Gülyalı’nın hatta Ordu’nun en önemli kumsalının, çevre yolunun kavşağı olarak kullanılarak yok edilmek isteniyor.” diyen Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül şu değerşendirmeyi yaptı: "Kumsal kamu ararisi, nasılsa ek masraf yok. Bu nedenle kolaya kaçıyorlar. Halkın kullanım alanı olan kumsal yok edilerek yol yapılıyor. Bu kabul edilemez. Tepealtı mevki Ordu için en önemli kumsallardan biri. İtirazlar dikkate alınmadı. Çevre yolu önemli ama kumsalı yok ederek yapılmamalı. Ordu İdare Mehkemesi’ne açtığımız dava bilirkişi heyetinin raporuna göre devam edecek. Bizler kamu yararına göre hareket ediyoruz. Çevre yolu yapılmalı ama Ordu’nun en önemli kumasalının yok edilmesiyle değil." (Ordu/EVRENSEL)