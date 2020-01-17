Trump'ın azil davası: Senatodaki yargılama süreci resmen başladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddeyi imzalamasının adından Senatodaki yargılama süreci resmen başladı.

AA'da yer alan habere, ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddeleri, bundan sonraki süreçte savcılık görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından Senatoya resmen teslim edildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından dün açıklanan ve başkanlığını İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in üstlendiği 7 kişilik savcı vekil ekibi, Senato binasına gelerek söz konusu resmi belgeleri ilgili birime teslim etti. Daha sonra kürsüye gelen Schiff, Trump'a yöneltilen suçlamalarla ilgili gerekçeleri içeren 9 sayfalık metni okudu.

Senatodaki duruşmalara başkanlık edecek olan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, Senato Genel Kurulunda yemin ederek "azil mahkemesi başkanı" oldu. Roberts'ın gözetimindeki ilk toplantıda, azil oturumlarında jüri olarak görev yapacak 100 senatör, önce toplu olarak yemin etti, daha sonra ilgili resmi belgeye tek tek imza atarak göreve başladı.

GENEL KURUL 21 OCAK'TA TOPLANACAK

Oturumun sonunda mahkeme başkanı Roberts, söz konusu resmi protokollerin tamamlanmasının ardından "azil mahkemesi"ne dönüşen Senato Genel Kurulunun 21 Ocak Salı günü öğleden sonra yerel saatle 13.00'te yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

Trump'ın azline yönelik Senatodaki ilk duruşma olarak kayıtlara geçecek salı günkü duruşmada, iddia ve savunma taraflarının ilk sunumlarını yapması bekleniyor.

ABD'de, 3 Şubat'ta Lowa eyaletinde ilk ön seçimlerin başlayacak olması dolayısıyla, Senatodaki azil duruşmalarının birkaç hafta içinde tamamlanması ve Senatoda çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın aklanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında, ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde, 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi de yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti. (DIŞ HABERLER)

Trump'ın azil gerekçesi açıkladı: Görevi suistimal ve kongreyi engellemekle suçlandı

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu onayladı