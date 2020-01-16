İBB meclisinde, cemevlerinin ibadethane sayılması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında cemevlerinin statüsünün ibadethane olarak değiştirilmesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Cemevlerinin temizlik vb. hizmetlerinin belediye bütçesinden karşılanması maddesi kabul edildi.

İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında 6 Ocak günü CHP ve İYİ Partinin, teklifi ile komisyona sevk edilen cemevlerine ibadethane statüsü tanınması ve cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanması konusu ele alındı.

Hukuk-Sosyal Hizmetler-Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon-Halkla İlişkiler Komisyonlarından gelen raporda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “İstanbul'da bulunan cemevlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanması komisyonlarımızca uygun görüldü. Teklifte belirtilen cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi hususu belediye meclisinin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır.”

CHP ve İYİ Parti komisyon kararına karşı aykırı önerge vererek, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasını talep etti.

"İBADETHANE STATÜSÜ TBMM'NİN YETKİ ALANI" SAVUNMASI

AKP adına konuşan Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve MHP Grup Sözcüsü Volkan Yılmaz, ibadethane statüsünün TBMM'nin görev ve yetki alanında olduğunu söyleyerek komisyon kararını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AİHM, Danıştay ve Yargıtay'ın cemevleriyle ilgili kararlarını hatırlatarak, İBB'nin bu konuda öncü adımı atarak cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesini istedi.

Yapılan tartışmalar sonrası geçilen oylamada CHP ve İYİ Partinin aykırı önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. (HABER MERKEZİ)

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