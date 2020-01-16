16 Ocak 2020 19:40

Turan Hançerli: İmar değişikliği İBB Meclisine gelene kadar komisyonda oturacağım

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli İBB Meclis toplantısında konuştu: Deprem riski taşıyan binalar İBB Meclisinin gündemine gelsin.

İstanbul Avcılar Belediyesi Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Meclis toplantısında kürsüde konuşurken

İstanbul Avcılar Belediyesi Belediye Başkanı Turan Hançerli

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    İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli İBB Meclisinde gündem dışı söz alarak, İmar Komisyonunda bekleyen deprem riski taşıyan binalarla ilgili imar düzenlemesinin İBB Meclisine gelmemesine tepki gösterdi.

    Hançerli, İmar değişikliği İBB Meclisine gelene kadar haftada 2 gün birer saat İmar Komisyonu’nda oturarak, konunun takipçisi olacağını söyledi.

    Avcılar Belediyesinin depremden kısa süre sonra güvenli konut sorununu çözecek imar planı değişikliğini Avcılar Meclisinden tüm partilerin oy birliğiyle geçirerek, İBB gündemine taşıdığını söyleyen Hançerli, “Doğa deprem gerçeğini sürekli hatırlatıyor. Aylarca bekleyecek zaman yok. Bu konuya özel bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

    “PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE KİMSEYE RANT YOK, TALEBİMİZ SON DERECE MASUM”

    İBB İmar Komisyonuna çağrıda bulunan Hançerli, şunları söyledi; “Talep ettiğimiz imar planı değişikliği, imar hususunda yapılan tartışmaların hiçbirinin olmayacağı yani Ayşe Hanım’a, Veli Efendi’ye bir imar rantı sağlamayacak, müteahhit için de hiçbir hak talep etmeyen bir değişikliktir. Biz İBB ekim ayı meclisinde plan notu değişikliğinin çıkmasını bekledik. Çünkü talebimiz son derece masumdu, imar komisyonunun genel prensiplerine de uygundu. Avcılar halkının ya da İstanbulluların talep ettiği güvenli, dirençli ve güçlü konutların yapılmasının önünü açıyordu.”

    “BİZİM MESELEMİZ GÜVENLİ KONUT MESELESİ”

    Eylül ayından beri İBB komisyonu ile görüşme halinde olduğunu, aylardır plan değişliğinin İBB Meclisine gelmesini beklediğini belirten Hançerli, “İnsanların korkarak yaşadığı evlerini yenilemelerine olanak sağlayacak plan notu değişikliğinin öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum. Kasım ve aralık aylarını bekledim. Bu süreçte sürekli görüşmeler yaptım. Her iki grup başkan vekilimle görüştüm. Ocak ayında da çıkmasını bekledim. Bizim meselemiz güvenli konut meselesi” dedi.

    “SORUMLULUK ŞİMDİ İBB İMAR KOMİSYONUNDA”

    İstanbul genelinde özellikle 1970 - 1999 yılları arasında yapılan yapıların deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gibi deniz kumu ile yapıldıklarını herkesin bildiğini ifade eden Hançerli “Yapılar sağlam değil. Dolayısıyla bu konuya özel bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umutlarımı hâlâ yitirmiş değilim. Ben bir hafta daha beklerim on gün daha beklerim ama bu beklemenin aylarca sürmesini doğru bulmuyorum. Biz Avcılarlı hemşerilerimize cevap veremiyoruz. Vakit çok kıymetli. Daha bir hafta önce 4.7 büyüklüğünde bir depremle yine sarsıldık. Unuttuğumuz deprem gerçeğini doğa yeniden hatırlatıyor bize. Şimdi bu sorumluluk İBB Komisyonunda” dedi. (HABER MERKEZİ)

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