TBMM’de görüşülen yeni imar yasasına mimarlardan tepki: Öbek öbek ihanet yükselecek

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AKP'nin Meclis'e sunduğu imar yasasında değişiklik teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, iktidarın imar planı, yapı ve toprak düzeni ile ilgili kanun değişiklikleri yaparak bu üç aşamada kentsel sermayeyi tekelde topladığını söyledi. Parsel yerine ada bazlı plan değişikliğiyle artık yapılar öbek öbek yükseleceği uyarısında bulunan Candan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “bu kente ihanet ettik” sözlerini hatırlattı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve imar hareketlerine yönelik müdahaleleri değerlendirdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, iktidarın imar planı, yapı ve toprak düzeni ile ilgili kanun değişiklikleri yaparak bu üç aşamada kentsel sermayeyi tekelde topladığını söyledi. Her kanun değişikliğinin yeni bir kentsel rantın paylaşımı ifade eden yeni bir düzeneği ortaya çıkardığını belirten Candan, “Tek elden bir imar planlama sürecine doğru gidiş var. Şu anda başkanlık sistemine bağlı otoriter bir rejimde bu kadar yetkinin belediyelerden alınıp bakanlıklarda toplanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz”dedi. Yapılması planlanan değişiklikte birçok çelişkili ifadenin yer aldığını söyleyen Candan, “Bir taraftan parsel bazlı yer değişikliğinin olamayacağı ifade ediliyor ama bir taraftan da ada üzerinden plan değişikliği öngörülüyor” dedi.

En tartışmalı maddelerden bir tanesinin 7. madde olduğunu ve bunun da önce tasarım yapıp sonra tasarıma göre planının uygulamasını öngördüğünü belirten Candan, “Biz bu örneği hem AKM’de hem de Ulus’taki İtfaiye Meydanı’nda gördük. Bunlara dava açıyoruz. Koruma kurulları bize ‘kentsel tasarım projesine uygun’ diyor. Tasarım projesi onaylanmadığı halde hangi merci bunu nasıl yapmış bilinmiyor. Tasarım yapıp ona göre plan uygulaması yapamazsınız. Bu plansızlığın daniskası ve hukuka da aykırı” diye konuştu.

'YAPILAR ÖBEK ÖBEK YÜKSELECEK'

Aynı zamanda yüksek yoğunluklu yapılaşmaya parsel düzeyinde izin verilemezken, ada bazında plan değişikliklerine değer artışı verileceğine dikkat çeken Candan, “Yani rantın ölçeğini parselden alıp adaya veriyorlar. Parsel bazındaki plan değişikliğine izin vermeyip ada bazındaki plan değişikliğine değer artışı vermek ne oluyor? Eğer bu, uygulanırsa tekil tekil yükselen değil de öbek öbek yükselen yapılar görmeye başlayacağız” diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bu kente ihanet ettik” sözlerini hatırlatarak, “Yükselen binaları nereye koyacağız” diye sordu.

'KENT RANTININ YENİDEN PAYLAŞIMI KURGULANIYOR'

Tarım arazilerinin, ormanların, meraların da planlama süreçlerine dahil edilip imara açıldığı bir süreçte ekolojik yetki değerlendirme raporunun istenmesi gerektiğinin altını çizen Candan, “Yine Ahlat (Sarayı) mevzusunun buraya monte edilmiş olması da iktidarın kendi kafasına göre kanun süreçlerini dışarıda bırakarak istediklerini yapması anlamına geliyor. Millet bahçelerine yönelik ayrıcalığın kabul edilmesi de mümkün görünmüyor” dedi.

Candan, “Sonuç olarak iktidar yeni bir imar düzeni üzerinden yeni bir kentsel rantın paylaşımının, bölüşümünün, nasıl şekilleneceğinin sürecini kurguluyor. Bu çok tehlikeli aynı zamanda Türkiye’nin nasıl idare edildiğinin göstergesi. Bu maddeler yasalaşırsa odalar nezdinde maddeleri davaya açmamız kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.

‘VAKIFLARA AYRICALIK TANINIYOR’

Bu kanunun içerisinde parsel bazlı alan değişikliklerinin afet riski alanların dönüştürülmesinde, kamu mülkiyeti olan alanlarda ve vakıfların yaptığı alanlarda uygulanmayacağı bilgisini veren Candan, “Vakıflara peşkeş çekilen alanları biz biliyoruz. Bunun örneğini de yakın zamanda Bilkent’te gördük. Şimdi vakıflara tanınan bu ayrıcalık ne demek oluyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)