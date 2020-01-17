Demirtaş'ın yayıncısı Emir Ali Türkmen: Kürsüde kükreyenlerden daha çoğuz

Çağrı SARI

İstanbul

Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli öykü kitabından uyarlanan tiyatro oyununu sanatçıların, siyasetçilerin, Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu’nun birlikte izlemesi, ardından da yazdığı eserlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Kitapçısında satılması hedef tahtasına konmasına neden oldu.



Demirtaş’ın ilk öykü kitabı Seher ve yeni çıkacak romanı Leylan'ı okurla buluşturan Dipnot Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Emir Ali Türkmen hayallerini anlatan, itiraz eden yayıncı ve yazarların, kürsüye çıkıp kükreyenlerden daha fazla olduğunu belirtti. 22 Ocak’ta Demirtaş’ın romanı Leylan’ın okuyucuyla buluşacağını aktaran Türkmen, 100 bin kitabın şu an basımda olduğu bilgisini verdi.

"DEMİRTAŞ AYNI ZAMANDA EDEBİYATÇIDIR"

Dipnot Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Emir Ali Türkmen ile Selahattin Demirtaş üzerinden yaratılan gerilimi ve sanatçıların hedef alınmasını konuştuk. Demirtaş’ın önceki ilk kitabı Seher’in 240 binlik satışı olduğunu ve 14 dile çevrildiğini dile getiren Türkmen, Soylu’nun 2017 yılında TÜYAP İstanbul Kitap Fuarında Seher’i imzalayan sanatçılara kullandığı “Onlar da entel geçiniyorlar. Onlardan entel olmaz, onlardan ancak dantel olur” ifadelerini anımsattı. Kitapları edebiyatçıların ve okurların değerlendirmesi gerektiğini dikkat çeken Türkmen şunları söyledi: “Kutuplaşma siyaseti sürdüğü için Demirtaş hedef gösteriliyor. Demirtaş sadece siyasetçi değil aynı zamanda edebiyatçıdır. Kitaplarının satışına bakıldığında okurlar tarafından değerli bulunuyor. Biz yayıncılar kelimelerin gücüne inanırız. Yazmanın ve eleştirmenin ne kadar kıymetli olduğunu görür, düşünce özgürlüğünü savunuruz. Siyasi elitlerin tavrı sansürleme operasyonudur. Sansüre karşı bir yayıneviyiz. Demirtaş gibi bir yazarın da yayıncısı olduğumuz için gayet memnunuz.”

"GÖSTERİLEN DAYANIŞMA KIYMETLİ"

Türkmen, Türkiye yayıncılık tarihinin 12 Martlardan ve 12 Eylüllerden geçtiğini, cezaevlerinde yayıncıların hayatını kaybettiğini vurgulayarak “Dipnot Yayınları ve Selahattin Demirtaş’ın romanıyla gösterilen dayanışma kıymetli. Onlar sözün ve edebiyatın gücüne inanıyorlar. Kürsüye çıkıp kükreyenler kadar bunlara itiraz eden, hayallerini anlatan yazar ve yayıncı arkadaşlarımız var. Ben bunların daha çok olduğunu düşünüyorum. Okurlarla buluştuğunda kitabı konuşmak lazım. Edebi değerini tartışmak lazım. Biz yayıncılar yaptığımız işle anılmak isteriz ama maalesef memleketin tarihi buna izin vermiyor.” dedi.

ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tiyatro oyununa izlemeye gidenleri hedef göstermeye devam ediyor. Dün Saray’daki 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Erdoğan “Diyarbakır anneleri malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, dağa kaçırılan evlatlarının resimleriyle orada o dik duruşlarını sürdürürken, bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye, kimler vasıtasıyla, nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti saati geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Sanatçı Kadir İnanır, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ isimli kitabındaki öykülerinin Oyuncu Jülide Kural tarafından sahnelendiği tiyatro oyununa katılmıştı. Soylu, Demirtaş’ın Devran isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenlere “O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz” demişti.

Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabı tiyatro sahnesine taşındı