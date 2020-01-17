17 Ocak 2020 13:58
Son Güncellenme Tarihi: 17 Ocak 2020 14:05

İBB önündeki "Yaşam Nöbeti" kazandı: Adalar'daki atlı faytonlar kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Adalar'da atlı faytonun kaldırılmasına karar verdi. 29 gündür Saraçhane Parkı’nda Yaşam Nöbeti tutan hayvan hakları savunucuları eylemi sonlandırdı.

GÜNCELLENDİ
Adalar'daki faytonlar

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul'un Adalar ilçesinde faytona koşulan atların özgür bırakılması için 29 gün önce başlatılan Yaşam Nöbeti, kazanımla sonuçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, faytonların her birinin 300 bin TL, atların her birinin de 4 bin TL bedelle satın alınmasına karar verdi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ulaşımın 14-15 kişilik elektrikli araçlar ve az yolcu alan tur araçlarıyla yapılmasının planlandığını söyledi. Gül ayrıca atlarını vermek istemeyenlerin bakıma devam edebileceğini belirterek, "Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda" diye konuştu.

    AT ÖLÜMLERİ VE RUAM HASTALIĞI HATIRLATILDI

    İBB Meclisi, dünkü oturumda Adalar'daki atlı fayton uygulamasını ele aldı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün hazırladığı teklif Hukuk-Plan ve Bütçe-Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonları tarafından incelenerek rapor haline getirildi.

    Raporda, Adalar'da taşımacılıkta kullanılan faytonlar nedeniyle her yıl ortalama 400 atın öldüğü ve atların 20-25 yıl olan ömrünün 2 yıla kadar düştüğü belirtildi. 20 Aralık 2019 tarihli İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Mahalli Çevre Kurulu toplantısında Adalar ilçesinde 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan 1378 attan 81'inde ruam hastalığı çıktığı, insan ve hayvanlara bulaşma riski taşıması nedeniyle Adalar'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

    FAYTONCULARA 300 BİN TL VE İŞ SÖZÜ

    İl Trafik Komisyonu kararı uyarınca Adalar Belediyesi tarafından tescil edilmiş taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçlarıyla birlikte toplam 277 adet tescilli fayton plakasının 250 bin TL bedel ile İBB Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü tarafından satın alınması karar verildi. Atların adedinin 4 bin TL bedel ile Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılması için karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne havale edildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün hazırladığı teklif komisyonlar tarafından uygun bulundu.

    Raporun oylanması öncesinde AKP ve CHP grubu plaka fiyatını 300 bin TL'ye çıkarma kararı aldı. Rapor oybirliği ile kabul edildi. Mecliste çıkan karar göre, faytoncu ailelerinden birer kişi de İBB'de işe alınacak.

    İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin satın aldığı atların veteriner kontrolünde Tarım ve Orman Bakanlığının doğal yaşam alanlarına bırakılacağını açıkladı.

    "YAŞAM NÖBETİ" SONA ERDİ

    Karar, 29 gündür İBB önündeki Saraçhane Parkı'nda "Yaşam Nöbeti" tutan hayvan hakları savunucuları tarafından sevinçle karşılandı. Kararı türkü ve dansla kararı karşılayan hayvan hakları savunucuları “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganlarıyla eylemi sonlandırdı.

    ERDEM GÜL: FAYTONU ULAŞIM ARACI OLMAKTAN ÇIKARMA ÇALIŞMAMIZ VARDI

    Erdem Gül

    Erdem Gül | Fotoğraf: Semih Çalışkan/DHA

    Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, alınan kararı Demirören Haber Ajansına değerlendirdi ve elektrikli ulaşımın nasıl yapılacağını anlattı.

    Ruam hastalığı nedeniyle atlı fayton taşımacılığının 3 ay süreyle durdurulduğunu hatırlatan Erdem Gül, "Bunlar geleneksel bir sektör. Birkaç eylem dışında hiç durdurulmamış. Bu ilk kez yaşanan bir şey. İki türlü durum ortaya çıkıyor. Birincisi atların sağlığıyla ilgili durum, ikincisi onlardan para kazanan sektördekilerin geçimleri. Geriye dönüp baktığımızda bizim faytonu ulaşım aracı olmaktan çıkarmak gibi bir çalışmamız vardı. Faytonların ne kadar alınıp satıldığına baktık. Karar verdiğimiz rakam bunun üzerinde bir rakam. Ayrıca faytoncular için neler yapabileceğimizi de konuşuyoruz" dedi.

    "ATLARIN TAHLİYE EDİLMESİNİN ARDINDAN YENİ SİSTEME GEÇECEĞİZ"

    Atlar Adalar'dan gönderildikten sonra elektrikli ulaşım sistemine geçileceğini belirten Erdem Gül, "Büyükşehir işletecek Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Esenler'de işlettiği gibi. Ulaşım sistemi nasıl işliyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde, onun faaliyeti olarak devam edecek. İstihdam imkanı varsa adadaki insanların tercih edilmesi akla yatkındır. Önce ödemeler yapılıp, atların da çok uzamadan tahliye edilmesinin ardından yeni sisteme geçeceğiz" şeklinde konuştu.

    "TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI 14-15 KİŞİLİK OLABİLİR"

    Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdem Gül, "İki türlü şey var. Daha sahada onu henüz görmedik. Mutabakat açısından söylüyorum. Birincisi elektrikli araçlar olacak. Toplu taşıma araçları 14- 15 kişilik olabilir. Sayıları 20 tane olabilir. Sayı olarak kesin değil. İkincisi de daha az yolcu alan tur araçları olacak. Yazı kurtarmamız lazım. Yaz önemli çünkü. Bu sene tam anlamıyla yapamasak bile deneme senesi olur. Gelecek yaza daha uygun olacak, diye öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

    "AKÜLÜ ARAÇLAR TOPLANACAK"

    Akülü araçların toplatılacağını belirten Erdem Gül, "Adada gezdiğiniz zaman her yerde görüyorsunuz. Bir kere onları toplayacağız. Onlar, yani özel araçlar artık olmayacak. Araç yükünden kurtulmuş olacağız. Bana sorarsanız Ada dediğimiz yer yaya, yürüme bölgesidir. Ama yaşlı ve hastalarımız var, yürümek istemeyenler var. Bunlar için bir araç gerekiyor" dedi.

    "ATLAR ÖZEL BİR YERE ALINACAK"

    Faytoncularla yapılan görüşmeleri de değerlendiren Erdem Gül, "Bir işi birilerinin elinden aldığınız zaman, tek başına bir kere de böyle bir para ödemeniz hiçbir şekilde onlar için yeterli olmayabilir. Ben bunu anlıyorum. Ama belediye açısından bunun büyük bir mali yükü var. Bu noktada olası bir bütçe yapılarak denkleştirip böyle bir şeyle çıkıldı" ifadelerini kullandı.

    Atların tahliyesi sonrası özel bir yere alınacağını belirten Erdem Gül, atlarını vermek istemeyen at sahiplerinin bakıma devam edebileceğini belirterek, "Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda. Bizim burada İSPARK'ın ahırı var, orayla ilgili bir yıkım yok. Sembolik atlar meselesi için orası düşünülebilir. Adada atı tamamen yasaklıyoruz bakış açısında değiliz biz. Atına bakabilir, bakmayabilir. Başka bir proje geliştirebilir" şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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