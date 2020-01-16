2020 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu: 35 bin 54 lira

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı bedelli ücretini açıkladı. Yeni ücret 30 Haziran 2020 saat 18.00’e kadar 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre, yükümlülerin 01 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödeyecekleri bedel ayrıca duyurulacak. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecek. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ ÜCRETİ

Dövizle askerlik görevini yerine getirmek isteyenlerin, uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine başvurarak hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen ücreti ödemeleri gerekiyor.

2020 dövizle askerlik ücreti 30 Haziran'a kadar 5 bin 261,09 avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak belirlendi. Ayrıca dövizle askerlik başvurusu yapacakların 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödeyecekleri ücret ayrıca duyurulacak.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. (HABER MERKEZİ)

2019 yılı bedelli askerlik ücreti 33 bin 230 lira

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