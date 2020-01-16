Zonguldak ve Afyon'da işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 20 yaralı

Zonguldak ve Afyon'da işçileri taşıyan servis devrildi. Kazalarda, toplam 20 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. AA'nın verdiği bilgiye göre, maden işçilerini taşıyan C.H'nin (56) kullandığı minibüs, merkeze bağlı Karaman beldesi Osmanlı köyü mevkisinde devrildi. Kazada, sürücüyle araçta bulunan Z.D. (47), A.A. (36), E.B. (39), E.E. (37), L.D. (36) ve S.Ç. (31) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AFYON'DA SERVİS DEVRİLDİ: 13 YARALI

Afyon'un İscehisar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Süleyman Kaplan idaresindeki servis otobüsü, Eski Hamam Mahallesi Karaağaç yolu üzerinde buzlanma sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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