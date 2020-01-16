Türkiye’nin hangi ülkede, kaç askeri var, hangi gerekçelerle bulunuyor?

Libya tezkeresinin kabul edilmesi ile birlikte gözler Türkiye’nin yurt dışında görevlendirdiği askerlere çevrildi. Osmanlı İmparatorluğunun Libya’dan çekilmesinin ardından, 99 yıl sonra Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 2011 yılında Libya’ya Türkiye asker göndermişti.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ ASKER VAR?

Tezkerenin kabul edilmesiyle birlikte Libya, Türkiye’nin asker gönderdiği 13’üncü ülke olacak. Türkiye’nin asker bulundurduğu ülkeler ve sayıları şöyle:

KKTC’de 40 000 asker

Somali’de 2000 asker

Suriye’de 5000 asker

Irak’ta 2500 asker

Arnavuktluk’ta 24 asker

Lübnan’da 100 asker

Katar’da 300 asker

Bosna-Hersek’te 250 asker

Kosova’da 400 asker

Afganistan’da 2000 asker

Azerbaycan’da 100 asker

Demokratik Kongo Cumhuriyetinde 17 asker

Türkiye çeşitli bahaneleri öne sürerek ülkelerin iradesi dahilinde ya da dışında çeşitli ülkelere asker yığınağı yaparken; Rusya, ABD ve İran'ın Ortadoğu'da çeşitli ülkelerde üs kurmasına, asker görevşlendirmesine ise karşı çıkıyor. En son ABD-İran geriliminin hedef tahtası konumundaki Irak'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iç politikada Libya tezkeresine ilişkin eleştiri ve tepkiler sürerken "Türkiye olarak Irak'ın yabancı güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" demişti.

TSK ASKERLERİ HANGİ ÜLKEDE NEDEN BULUNUYOR?

Irak: Türkiye, “PKK ile mücadele” adı altında Irak’a ihtiyaç duydukça askeri operasyonlar yaparken bu ülkede çeşitli şehirlerde askeri üsleri de bulunuyor. Bunlardan öne çıkanı zaman zaman tartışmalara sebep olan Başika Üssü. Irak’taki diğer üslerin yeri ve boyutu ise "güvenlik" sebebiyle açıklanmıyor.

Suriye: Türkiye, Suriye’de 2011 yılında iç savaş başladıktan sonra bu ülkeye bir çok operasyon gerçekleştirdi. En son Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Türkiye Suriye’de sınırlarına yakın geniş bir alanı kontrol ediyor. Suriye’de binlerce Türkiye askeri olduğu tahmin ediliyor.

Irak ve Suriye’deki askerlerin varlığı TBMM kayıtlarına göre şöyle gerekçelendiriliyor:

“Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak.”

Somali: TSK askeri Somali’de iki kapsamda vazife alıyor. İlki, başkent Mogadişu’daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı. Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılan üs, askeri eğitim merkezi olarak Somali ordusuna subay yetiştiriyor. Komutanlık bugüne kadar onlarca subay ve astsubay mezun etti.

TSK askerlerinin ikinci sorumluluk alanı ise Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgeler. Türk askeri burada “Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere” görev yapıyor.

Lübnan: Türkiye askeri Lübnan’da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapıyor. Türkiye 10 yılı aşkın süreden beri UNIFIL’e destek veriyor. Bu üldeki Türk askeri sayısı 100 civarında.

Afganistan: TSK, 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan’a gerçekleşen operasyonlardan sonra BM kararıyla NATO misyonu çerçevesinde bu ülkede görev yapıyor. TSK askeri muharip güç olarak görev yapmıyor. Afgan ordusunun eğitilmesi ve "güvenliğin" sağlanmasına yönelik yardımda bulunuyor. Afganistan’daki asker sayısı yaklaşık 2 bin.

Katar: Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı yaptırım sonrasında 2017 yılında bu ülkeye asker görevlendirildi. Türkiye, Katar’da askeri üssü kurmuş durumda.

Mali: TSK askeri Mali’de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında görev yapıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti: TSK Orta Afrika Cumhuriyeti’nde de BM bünyesinde bulunuyor. Türkiye askeri bu ülkede BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na destek veriyor. Bu iki Afrika ülkesindeki asker sayısına ilişkin bilgi yok ancak çok fazla olmadığı tahmin ediliyor.

Bosna-Hersek: Türkiye askeri Bosna-Hersek’teki Uluslararası Barış Gücü bu ülkede "barış ve istikrar"ın sağlanması öne sürülerek gönderildi. Bosna-Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk askerinin vazifesi, “Huzur ve güven ortamını devam ettirmek, yerel ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, uluslararası sivil mevcudiyeti desteklemek ve Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteği sağlamak" olarak ifade edildi.

Kosova: Kosova’da Uluslararası Barış Gücü, 1999'dan itibaren BM Güvenlik Konseyi’nin kararı doğrultusunda sürdürülmektedir. KFOR Harekâtında Türkiye kendisine tahsis edilen kadrolara personel görevlendiriyor. Türk askerinin Kosova’daki başlıca vazifesi; "güvenli bir ortam" tesis etmek, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve Kosova Güvenlik Kuvvetlerinin gelişmesine destek sağlamak.

Kuzey Kıbrıs: Türkiye’nin 1974’te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana adanın kuzeyinde askeri varlığı bulunuyor. Kıbrıs’taki Türk askeri sayısının 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs’taki Türk askeri doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı daimi askeri birlik statüsü bulunuyor.

Azerbaycan: TSK, Azeri askerlere eğitim vermekte ve iki ülke arasında yakın ilişkiler sözkonusu ancak Azerbaycan’da Türk askeri üssü oldukça tartışmalı bir mesele. 2016’da imzalanan bir protokol ile Bakü’deki Gizil Sherg Garnizonu’nda yer alan bazı binalar ile Sumgayıt şehrindeki Nasosnaya Hava Üssü’nde bulunan bir terminal TSK’nın kullanımına tahsis edildi. Ancak Türkiye’ye üs verildiği yönünde haberlerin basında yer alması üzerine, Azerbaycanlı yetkililer bu iddiaları yalanladı.

Arnavutluk: Savunma işbirliği kapsamında 1997’de kurulan üs Adriyatik kıyısındaki Avlonya (Vlore) şehrinde bulunan ve aynı zamanda Arnavutluk Donanması’na da hizmet veren Paşa Limanı’nda, 20 dönüm arazi üzerine kuruludur. Üs, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) Arnavutluk Ekip Başkanlığı ismiyle faaliyet gösteriyor. Personel sayısı bir ara 250’ye kadar çıkan üste 20 civarında askerin görev yaptığı tahmin ediliyor.

Sudan: Sudan’daki Sevakin Adası’nın durumu da oldukça tartışmalı. Türkiye-Sudan ilişkileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Aralık 2017'de Sudan'a yaptığı ziyaret sırasında ülkenin kuzeyindeki Sevakin Adası'nı istemesi ve Ömer el Beşir'in de ‘tamam’ demesi ile daha ileri bir boyuta taşındı. Sevakin Adası, 99 yıllığına Türkiye tahsis edildi.

Türkiye’nin burada askeri üs kuracağı yönünde haberler Arap dünyasında tepkiyle karşılandı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu bu iddiaları yalanlarken daha sonra Türk basınında yine aynı yönde haberler çıkmaya devam etti. Stockholm Barış ve Araştırma Enstitüsü’nün (SIPRİ) raporunda tüm tartışmalar özetlenirken yayındaki Afrika haritası Sevakin’de Türkiye’nin üssü olduğunu gösteriyor. (HABER MERKEZİ)

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