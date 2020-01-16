Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 işçi yaşamını yitirdi

Sultangazi'de bir inşaat firmasına ait konteynerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre iş cinayeti, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerineki bir inşaat firmasında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde saat 02.00 sularında meydana geldi. Konteynerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İşçiler tarafından fark edilen yangında konteynerdeki işçileri uyaran Mert Şen adlı işçi, arkadaşlarını kurtardıktan sonra bulunduğu konteynerden penceresi küçük olduğu için dışarıya çıkamadı.

İŞÇİ ARKADAŞLARINI KURTARDI

Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan işçi, burada hayatını kaybetti. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanan konteyner uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında yanarak hayatını kaybeden Mert Şen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultangazi Haseki Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: DHA

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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