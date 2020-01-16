Antep'te eğitimcilerden Vali Davut Gül'e cevap: Başarısız olan eğitim sistemi

Deniz KAR

Antep

Eğitim Sen ve Eğitim İş Antep şube başkanları, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün Antep’teki eğitim başarısının düşüklüğünü Suriyeli mülteci çocuklara ve “Hiç okumaya niyeti olmayan” öğrencilere bağlamasına tepki gösterdi. Başkanlar asıl başarısız olanın mevcut eğitim sistemi olduğu görüşünde.

"YETENEKLERE GÖRE DÜZENLEME YAPILMALI"

Eğitim İş Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Ay, Vali Gül’ün yaptığı “Çocukların az kısmının sınava girmesini önereceğiz” sözlerine ilişkin, 12 yıl eğitimin anayasal zorunluluk olduğunu, öğrencilerin eğitim öğretime kazanılması için tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. “Hiçbir öğrenciyi eğitim sisteminin dışına itmeye, açık öğretime yönlendirmeye hakkımız yok. Bu öğrencileri eğitime kazanmanın yolu araştırılmalıdır” diyen Ay, eğitim sisteminin öğrencilerin gerçek yetenekleri doğrultusunda düzenlenmesi gerektiği görüşünde. Öğrencilerin yeteneklerine göre eğitim gerçekleştirilmediği takdirde, onların başarılı ya da başarısız olmasının ölçütünün olmadığını aktaran Ay “Öğrencilerin başarılı olabileceği koşullar oluşturulmalı, mutlaka topluma kazandırılıp yetiştirilmelidir” sözlerini kullandı. Bunların yanı sıra okullarda fırsat eşitliğinin de olmadığına değinen Ay “Örneğin kırsal bölgedeki öğrencinin koşullarıyla, merkezde okuyan bir öğrencinin koşulları eşit değil. Valiliğe düşen görev de koşulları uygun olmayan öğrencilere uygun koşulları yaratmak, fırsat eşitliğini sağlamaktır” dedi.

"YOĞUN GÖÇ VAR AMA OKUL YOK"

Antep’in eğitimde geri sıralarda olmasının pek çok sebebi olduğunu belirten Ay, “Birincisi dışarıdan yoğun göç alıyor Antep. Göçten kastım yalnız Suriyeli mülteciler değil, doğu illerinden, güney illerinden pek çok göç alıyor. Sürekli sirkülasyon var burada, veli kalıcı olmuyor, öğrenci kalıcı olmuyor, öğretmen kalıcı olmuyor” dedi. Eğitim öğretim için uygun koşulların da olmadığını ifade eden Ay, “Gaziantep’te eğitim hâlâ kalabalık sınıflarda gerçekleşiyor. Bazı bölgelerde yatırımların durmasından kaynaklı inşaatı tamamlanmayan okullar var. Bir an önce bu okullar faaliyete geçmeli önümüzdeki yıl için eğitime daha elverişli koşullar yaratılmalı. Gerekirse eğitime ayrılan bütçe artırılmalı” diye konuştu. Ekonomik sorunların da eğitimi olumsuz yönde etkilediğini belirten Ay “Antep zorunlu bölge olmasına rağmen öğretmenler burada durmuyor. Öğretmen burada 1500-2 bin lira gibi kira ödüyor, bu yüzden buradan hemen kaçmak zorunda kalıyor. Yani Gaziantep’in hiçbir cazip yönü yok. Kentin ekonomik, sosyal sorunları doğal olarak eğitimi de etkiliyor” dedi.

"MÜLTECİ ÖĞRENCİLER ZOR DURUMDA"

Vali Gül’ün,eğitimdeki başarısızlığı Suriyeli mültecilere bağlamasına da değinen Ay, “O insanlar buraya savaştan kaçıp geldiler fakat mülteci çocukların eğitimi için uygun ortam yaratılmadı. Suriyeli öğrencilerin, olduğu gibi, dil bilmeden eğitime katılmaları velileri zor durumda bırakmıştır, yerli öğrencileri de mülteci öğrencileri de zor durumda bırakmıştır, öğretmenleri de zor durumda bırakmıştır. Bu öğrencileri sokağa atacak halimiz yok. Eğitim sisteminde yaşanan bu sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir. Devletin asli görevi sorunlara çözüm bulmaktır. Elbette ki temennimiz oradaki savaşın son bulması ve insanların kendi topraklarına dönmesidir fakat burada oldukları sürece de kalıcı çözümler üretilmeli” dedi.

"BAŞARISIZLIĞI SINAV SİSTEMİ ÜZERİNDEN TARTIŞMA YANLIŞ"

Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez ise kentteki eğitim başarısızlığının sınav sistemi üzerinden tartışılmasının yanlış olduğu görüşünde. Eğitimde, başarının tespit edilmesi için öğrencilerin gelişim durumunu, yeteneğini görmek ve buna göre ilerletmek gerektiğini belirten Ersönmez “Dolayısıyla bu sınav sistemi imkanı olanların yarışta ‘başarılı’ olduğu, imkanları olmayanın ise ‘başarısız’ olarak nitelendirildiği bir eğitim sistemidir. Yanlıştır. On binlerce öğrencinin esas gelişimini görmezden gelmektir, yok saymaktır. Başarı buradan ölçülmez. Toplumun, yaşamın ihtiyaçlarına göre iyi insanlar yetiştirmek, yetenekleri doğrultusunda ilerletmek başarıdır. Bugünkü eğitim sistemi ile de bu mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

"MÜLTECİLER ANA DİLDE EĞİTİM ALMALI"

Suriyeli mülteci öğrencilerle ilgili de konuşan Ersönmez, Suriyeli çocukların, eğitim sistemine sonradan dahil edilmesinin pek çok sorun yarattığını belirtti. Mülteci çocukların kendi ana dillerinde eğitim alması gerektiğini vurgulayan Ersönmez “Uluslararası eğitim modellerinde de bu mevcut. Yani göçmen öğrenciler böyle eğitim almalı. Başarı sağlanması ancak her öğrencinin kendi ana dilinde eğitim alması ile mümkündür. Biz bunu savunuyoruz. Bu zaten pedagojik olarak da ispatlanmıştır” dedi.