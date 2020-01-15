15 Ocak 2020 00:15
Son Güncellenme Tarihi: 15 Ocak 2020 11:41

Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi: Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek

Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı ateşkesin sona erdiğini duyurdu.

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Libya'da iç savaş nedeniyle duvarı yıkılmış bir bina ve bir asker

Fotoğraf: AA

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    Libya’da Halife Hafter müttefiki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" duyurdu.

    Libya merkezli yerel bir televizyona konuşan Salih, Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak'ta yerel saatle 00.00’da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e saygılarından' dolayı olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

    Salih, açıklamasında 'ateşkesin kendileri için sona erdiğini savaşın devam edeceğini' kaydetti.

    Trablus'taki çatışmalarda başarı elde edememelerine dair ise Salih, "Türkiye'nin müdahalesi Trablus'un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi" ifadelerini kullandı. 

    Bölgedeki AA muhabiri, başkent Trablus’ta henüz sıcak çatışmaların başladığına dair bir iz görülmediğini paylaştı.

    8 Ocak günü yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeden iki “ateşkes” çağrısı çıkmış, bunlardan biri Libya, ötekisi İdlib için olmuştu. Putin ile Erdoğan arasında görüşme sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yapmış. Açıklamada iki tarafın Libya'da taraflara 12 Ocak Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece başlayacak koşulsuz bir ateşkes çağrısı yapılmıştı. Ateşkes taraflar tarafından kabul edilmişti. Libya’da da bugüne kadar çok kez yapılan ateşkeslerden sonra çatışmalar yeniden başlamıştı.

    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı

    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı

    LAVROV: MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞMELER, BERLİN İÇİN HAZIRLIK

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da gerçekleştirilen Libya görüşmelerinin Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak Libya Konferansı için hazırlık olduğunu söyledi.

    Libya görüşmelerinin pazartesi Moskova'da gerçekleştirildiğini anımsatan Lavrov, “Görüşmelerin bütün sorunları çözeceğini ve son olacağını hiçbir zaman ima etmedik. Moskova'daki Libya görüşmeleri, Berlin Konferansı için hazırlık” dedi.

    Hafter’in ateşkes anlaşmasını imzalamak için süre istediğini hatırlatan Lavrov, “Bu durumu dramatize etmek istemiyoruz. Bu, daha önce Paris, Palermo, Abu Dabi'da yapılan görüşmelerde de yaşandı” ifadelerini kullandı.

    LİBYA'DA KİM KİMİ DESTEKLİYOR?

    Türkiye Doğu Akdeniz krizinde küresel enerji şirketleri, ABD ve Rusya gibi küresel güçleri, AB ve tek tek AB üyelerini karşısına aldı. Bu ‘yalnızlık’ hamlesine, Libya’da Trablus hükümetiyle yaptığı anlaşmayı ekledi. Oysa 8 Ocak akşamı Türkiye-Putin görüşmesinde Türkiye’nin Libya politikası, Rusya’nın Libya politikasına yedeklenen bir çizgiye çekilmiş oldu.

    Akdeniz'e kıyısı bulunan 6,5 milyon nüfuslu petrol ülkesi Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinin ardından yüzlerce irili ufaklı silahlı grup faaliyet göstermeye başladı. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından 2011 yılından itibaren iç savaş devam ediyor. Ülkede iki farklı yönetim var. 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından tanınıyor; Türkiye destekliyor. Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor. (DIŞ HABERLER)

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