EMEP Edremit ilçe yöneticisine “Cumhurbaşkanına hakaret” cezası

Emek Partisi Balıkesir Edremit İlçe Örgütü yönetim kurulu üyesi Mehmet Tank'a Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi. Hükmün geri bıraktırılması uygulanmadı. Para cezasına çevrilmedi.

İki sene önce Edremit Emek Parti yönetici ve üyelerine yönelik yapılan gözaltı uygulamalarında 10 kişi hakkında dava açılmıştı. Ayrı ayrı yargılanan Emek Partisi yönetici ve üyelerinden 9 kişi beraat etmişti. Edremit 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Mehmet Tank’a 10 Ekim Ankara Gar katliamından sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesi 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakmazken, hapis cezasını da para cezasına çevirmedi. (Balıkesir/EVRENSEL)