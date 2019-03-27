Edremit’te kadınlar EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ile buluştu

Gülsüm DOĞAN

Edremit

Edremit’te yaşayan kadınlar olarak, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan’ın da katılımıyla bir ev toplantısı gerçekleştirdik. Kadınların yerel yönetimlerden beklentilerini, kime niçin oy vereceğimizi tartıştığımız güzel bir toplantı oldu. Kadınların sözlerini söylediği, taleplerinin dinlendiği bir platform oluşturulmuş olması onları hem sevindirdi hem de kadınların söyleyecek ne kadar çok şeyi olduğunu bir kez daha gösterdi. Kadınlar ekonomik krizden, yerel yönetimlerde söz sahibi olmaya ve yönetim kademelerinde bulunmaya kadar pek çok şeyi tartıştı. Balıkesir Bağımsız Belediye Başkanı adayı Şuayip Çetin için de oy kullanmak istediklerini dile getirdi.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ile kadınların gerçekleştirdiği sohbette, seçimlerin kadınlar için önemi vurgulanarak, AKP hükümetinin kadınların haklarını gasbetmek üzere hazırladığı düzenlemeler ile ilgili fikir alışverişi yapıldı. Ekonomik krizin kadınları nasıl etkilediği üzerinde durulurken, seçim sonrası bizleri daha zor bir krizin beklediği, bu zorluğa karşı işçi sınıfının ve halkın nasıl bir tutum sergileyeceği konuşuldu. Halk meclislerinin önemini vurgulayan Gürkan, seçim sonrası takibin de önemli olduğuna, yerellerdeki mahalle meclislerinde ve halk meclislerinde kadınların mutlaka olması gerekliliğine işaret etti.

TEK ADAMA KARŞI...

Kadınlar ise yerel yönetimlerden taleplerini sıraladı. Kadınların kullanabileceği kültür evleri isteyen kadınlar, buralarda sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin yanı sıra, Okinawa gibi yazma kursları istediklerini, bunu belediyelerden talep edeceklerini dile getirdi.

Ayrıca ekonomik krizin her kadın gibi kendilerini de zorlandığını ve belediyelerin kadın emeğine dönük pazarlara daha çok imkan sağlaması gerekliliğine dikkat çeken kadınlar, belediyeden bu talepte de bulunacaklarını ifade etti.

Seçimlerde verilecek oyun önemine de dikkat çeken kadınlar, tek adama karşı çıkmanın ve bu yönde oy kullanmamnın gerekliliğini tartıştı. Oyların bölünmesinin halka hiçbir faydasının olmadığını belirten kadınlar, emek ve demokrasi mücadelesinde Cumhur İttifakını zayıflatmak gerektiğine dikkat çekerek, kadınları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.