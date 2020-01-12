12 Ocak 2020 17:25

Ceren Özdemir'in öldürülmesinin 40. günü dolayısıyla ailesi lokma ve yemek dağıttı

Ceren Özdemir'in Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 40 gün geçmesi dolayısıyla ailesi Ordu Cemevi'nde lokma ve yemek dağıttı.

Ceren Özdemir'in öldürülüşünün 40'ıncı günü dolayısıyla ailesi cemevinde lokma ve yemek dağıttı

Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

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    Ordu’da 3 Aralık 2019 tarihinde Özgür Arduç adlı saldırgan tarafından evinin önünde öldürülen Ceren Özdemir'in hayatını kaybetmesinin 40'ıncı günü dolayısıyla, ailesi tarafından Ordu Cemevi'nde lokma ve yemek ikramında bulunuldu.

    Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada kızının ölümünün kırkıncı günü olduğunu belirterek bugün lokmasını dağıttıklarını söyledi. Söyleyecek bir şey bulamadıklarını, acılarının çok büyük olduğunu ifade eden Özdemir, "Bu acıya 'zamanla unutulur' deme şansım yok, bu acı asla unutulmayacak. Bizim ölene kadar unutma şansımız yok. Eşim de aynı şekilde toparlayamadı, ilaçlarla şu anda ayakta duruyor. Gerisini zaman gösterecek. Kızımızın mezarına da kendisinin sosyal medyada paylaştığı sözü yazdırdık, orada kendisini ifade etmiş zaten. Biz de o sözü mezar taşına işlettik" dedi.

    Ceren Özdemir'in öldürülüşünün 40'ıncı günü dolayısıyla ailesi cemevinde lokma ve yemek dağıttı

    Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

    Yılmaz Özdemir, katil Özgür Arduç'un yargılanması ile ilgili de konuşarak "Bence orada (mahkemede) gayet bilinçli hareket etti. Zaten mahkemede bazı şeylerden alıntı yaptı. Ne kadar akıllı olduğu zaten belli oluyordu. Eşim de fark etmişti. Mahkemede, bir tanığın ifadesinden alıntı yaparak kendisinin ne kadar akıllı olduğunu göstermiş oldu. Ona akli dengesinin bozuk olduğuna dair rapor verme şansları zaten yoktu. Hiçbir doktor vermezdi zaten" ifadelerini kullandı. (AA)

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