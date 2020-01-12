İSİG Meclisi üyeleri Ankara'da gözaltına alındı

İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) üyeleri Ankara Madenciler Anıtı önünde açıklama yapmak istedikleri için gözaltına alındı.

2019 yılına dair iş cinayetleri raporunu kamuoyuyla paylaşmak üzere Ankara'da Madenciler anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen İSİG Meclisi üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan İSİG üyelerinden dördünün isimlerinin Pınar Abdal, Özgür Bozkurt, Furkan Bircan ve Osman Çokaman olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Sibel Tekin

İSİG Meclisi üyeleri, Madenciler Anıtı önünde yapmalarına izin verilmeyen açıklamayı gözaltı aracının içinde yaptı.

Ankara'da Madenci Anıtı önünde yapacakları açıklama ile 2019 yılı iş cinayetleri raporunu kamuoyuyla paylaşmak isteyen İSİG Meclisi üyesi 6 kişi gözaltına alındı



İSİG Meclisi üyeleri, engellenmek istenen açıklamayı polis otosunda yaptı@isigmeclisi https://t.co/1Lgyg7RwjI pic.twitter.com/DslJLK1N6L — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 12, 2020

İSİG Meclisinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara'da polis tarafından yırtılan ve çöpe atılan afişlerimiz, pankartlarımız... İş cinayetlerini önlemek için sürdürdüğümüz mücadele devam edecek... Gözaltılar serbest bırakılsın..." ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında 1736 işçi yaşamını yitirdi...

Ankara'da polis tarafından yırtılan ve çöpe atılan afişlerimiz, pankartlarımız...

İş cinayetlerini önlemek için sürdürdüğümüz mücadele devam edecek...

Gözaltılar serbest bırakılsın... pic.twitter.com/15ntTRnHiW — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) January 12, 2020

(HABER MERKEZİ)

2019 yılında 1736 işçi yaşamını yitirdi