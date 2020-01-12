Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan'a dava açıldı

Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde, 10 Eylül 2013’te Abdullah Cömert yürüyüşü ve ODTÜ direnişine destek eylemi sırasında polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan hakkında, “Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla iddianame düzenlendi. 13 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak olan Emsal Atakan, “Katillere katil dediğim için yargılanacağım. İçim yanarken bana dava açılması çok acı” dedi.

Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan, polis kurşunuyla katledilen Dilek Doğan’ın ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle 2019 Kasım ayında gözaltına alıp serbest bırakıldı. Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, hakkında açılan soruşturma sonucu düzenlenen iddianamede Emsal Atakan’ın, “Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı” öne sürülerek cezalandırılması istendi. Atakan 13 Şubat tarihinde Hatay Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

"KATİLLERE KATİL DEDİM"

Emsal Atakan, konuyla ilgili Cumhuriyet'e verdiği demeçte “Yıllardır başka gençler öldürülmesin, katiller yargılansın diye adalet istedim. Adalet herkese lazım olacak. Yüreğim yanıyor, ben bir anneyim. 6 yılı aşkındır oğlum kara toprağın altında ama katiller geziyor. ‘Emri ben verdim’ diyenler oldu. Oğlumun davası bile açılmadı. Ben bir anne olarak katillere katil dediğim için yargılanacağım. İçim yanarken bana dava açılıyor. Bu çok acı. Neden yargılanacağım? Dilek Doğan’ı öldürenlere katil dediğim için. Katile katil denilmez mi?” dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Avukat Tamer Doğan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada Emsal Atakan’ın yargılanacağı davaya kamuoyunun sahip çıkması için çağrıda bulundu. Doğan, “Emsal Anneye dava açıldı ve 13 Şubat’ta duruşması var. Tıpkı Çorlu Tren Katliamında olduğu gibi asıl sorumlular ve katiller yerine mağdurlar ve aileler yargı önüne çıkarılıyor. Bizlere düşen öncelikle Ahmet Atakan Davasının bir an evvel açılması için bir kamuoyu oluşturmaktır. Ayrıca ailemize destek verecek gönüllü hukukçulara ulaşmalıyız. Ayrıca Emsal Annenin yargılandığı davada O’na sahip çıkmalıyız, davaya yoğun bir çağrı yapmalıyız. Meseleler popüler ve medyatikken ailelerin yanında yer alıp gündemden düştükten sonra kulağının üstüne yatmak çok yaygın bir davranış biçimi. Kanıksamayalım, normalleştirmeyelim, unutmayalım, sahip çıkalım; Ahmet Atakan bizim yiğit Devrimci kardeşimiz, Emsal Atakan da bizim yiğit Devrimci annemizdir, yoldaşımızdır...” ifadelerini kullandı.

Yalnızca bu da değil ki! Emsal Anneye dava açıldı ve 13 Şubat’ta duruşması var. Tıpkı Çorlu Tren Katliamında olduğu gibi asıl sorumlular ve katiller yerine mağdurlar ve aileler yargı önüne çıkarılıyor. — Tamer Doğan (@petrocelli1917) January 10, 2020