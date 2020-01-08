08 Ocak 2020 18:42
Ahmet Atakan için yapılan yürüyüş fezleke konusu oldu
HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları hakkında, Gezi direnişi sırasında yaşamını yitiren Ahmet Atakan için yapılan yürüyüşe katılmaktan fezleke hazırlandı.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’na dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hakkında hazırlanan fezleke Meclis’e sunuldu.
Fezleke, 10 Eylül 2013 tarihinde Gezi direnişi sırasında Hatay’da yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın cenaze töreni sonrası yapılan yürüyüşe dayandırıldı.
Hatimoğulları’na yöneltilen suçlama “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma” şeklinde olması dikkati çekti. (Ankara/MA)