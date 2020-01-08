Ahmet Atakan için yapılan yürüyüş fezleke konusu oldu

Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti

Çiğli Belediyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için final sınavları boyunca İZBAN Egekent durağından kampüse kadar ring seferi koydu. Ayrıca öğrenciler için çorba dağıtımı da başlattı.