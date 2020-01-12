Fransa halkı hükümete geri adım attırdı: Emeklilik reformunda kısmi geri çekilme

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede uzun yıllardır görülmemiş yaygınlıkta grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen "64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiği"ni açıkladı. Sendikalar kararı yeterli bulmadı. 16 Ocak’ta yeniden sokağa çağrı yapıldı.

Başbakan Philippe, emeklilik reformuna ilişkin sendikaların temsilcilerine gönderdiği mektupta, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün kaldırılacağını tekrar vurguladı. Reformda öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini ifade eden Philippe, bunun yerine yapılacak uygulamanın, reformun finansmanına ilişkin düzenlenecek konferansta görüşüleceğini belirtti.

Hükümete yakın Demokratik İş Konfederasyonu’ndan (CFDT) yapılan açıklamada, Philippe’in bu açıklamasından memnuniyet duyulduğu, reformla ilgili yapılması gereken diğer değişiklikler için mücadeleye devam edileceği açıklandı.

CGT, YETERLİ BULMADI

Genel İş Konfederasyonu (CGT) da bu açıklamayı yeterli bulmayarak reformun geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Sendikalardan 16 Ocak'ta reforma karşı ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapıldı.

Grevlerin asıl öncüsü olan Genel İş Konfederasyonu (CGT) ise açıklamayı yeterli bulmayarak reformun geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Sendikalardan 16 Ocak’ta reforma karşı ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapıldı.

Emeklilik reformu 24 Ocak’ta Bakanlar Kurulu ve 17 Şubat’ta Ulusal Meclise sunulacak.

NE OLMUŞTU?

Reforma karşı 9 Ocak’ta ve cumartesi günü Paris başta olmak üzere ülke genelinde eylemler yapıldı. Polis özellikle Paris’te gösterilere gaz bombalarıyla saldırıyor. Son eylemlerde de çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 39 günü geride bırakırken son anketlere göre, Fransızların yüzde 75’i reformun geri çekilmesini veya değiştirilmesini istiyor. (DIŞ HABERLER)

Avrupa'nın gündemi | Fransa’da işçiler boyun eğmiyor

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