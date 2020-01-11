11 Ocak 2020 21:42

Türkiye’de 7 milyonun üzerinde işsiz var

DİSK-AR raporuna göre dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 396 bine yükselirken, geniş tanımlı işsizlik 7 milyonun üzerine çıktı.

Fotoğraf: MA

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    Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan rapora göre dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 396 bine yükselirken, geniş tanımlı işsizlik 7 milyonun üzerine çıktı. Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği 2018 ekim ayında yüzde 22.1 iken ekim 2019’da 3 puan artarak 25.2’ye yükseldi.

    Raporda Türkiye ekonomisinin yeni iş yaratamadığı, tersine var olan işlerin azaldığı vurgulandı.

    Kronikleşen işsizlikle beraber işsizlerin ümidi ise giderek azaldı. Son bir yılda bir yıldan fazla süredir iş arayanların oranı yüzde 37, 9-11 aydır iş arayanların oranı yüzde 68 arttı. İş bulma ümidi kalmayanların sayısı yüzde 38 artarak 668 bine yükseldi. Toplam işsizlerin yüzde 29,3’ü 15-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 21’in üzerine çıktı.

    İşgücü göstergeleri özetle şöyle oldu:

    • İşsiz sayısı 1 yılda 608 bin kişi arttı
    • İstihdam 1 yılda 527 bin kişi azaldı         
    • Ümitsiz işsiz sayısında ciddi artış var         
    • Her 4 işsizden biri üniversite mezunu         
    • Geniş tanımlı işsizlik yüzde 20.1         
    • Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon         
    • Tarım dışı işsizlik yüzde 13.6’ten yüzde 15.7’ye yükseldi         
    • Kentsel genç kadın işsizliği yüzde 37’ye ulaştı         
    • Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 26.

    (İstanbul/EVRENSEL)

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