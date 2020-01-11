Türkiye’de 7 milyonun üzerinde işsiz var

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan rapora göre dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 396 bine yükselirken, geniş tanımlı işsizlik 7 milyonun üzerine çıktı. Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği 2018 ekim ayında yüzde 22.1 iken ekim 2019’da 3 puan artarak 25.2’ye yükseldi.

Raporda Türkiye ekonomisinin yeni iş yaratamadığı, tersine var olan işlerin azaldığı vurgulandı.

Kronikleşen işsizlikle beraber işsizlerin ümidi ise giderek azaldı. Son bir yılda bir yıldan fazla süredir iş arayanların oranı yüzde 37, 9-11 aydır iş arayanların oranı yüzde 68 arttı. İş bulma ümidi kalmayanların sayısı yüzde 38 artarak 668 bine yükseldi. Toplam işsizlerin yüzde 29,3’ü 15-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 21’in üzerine çıktı.

İşgücü göstergeleri özetle şöyle oldu:

İşsiz sayısı 1 yılda 608 bin kişi arttı

İstihdam 1 yılda 527 bin kişi azaldı

Ümitsiz işsiz sayısında ciddi artış var

Her 4 işsizden biri üniversite mezunu

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 20.1

Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon

Tarım dışı işsizlik yüzde 13.6’ten yüzde 15.7’ye yükseldi

Kentsel genç kadın işsizliği yüzde 37’ye ulaştı

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 26.

(İstanbul/EVRENSEL)

Ekim'de işsizlik yüzde 13,4'e çıktı; istihdam düştü, kayıt dışı çalışma arttı