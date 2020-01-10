Savaşta kullanılacak ÖSO’culara vatandaşlık mı verilecek?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan hükümetinin Libya’ya silah göndermenin de ötesinde Suriye’de savaştırdığı ÖSO’cuları Libya’da kullanacağını öne süren Kubilay, bunun karşılığında ÖSO’culara vatandaşlık verileceği iddiasında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay Süleymani suikastının bir ay öncesine kadar işsizliğe, yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı ayağa kalkan yüz binlerce İranlı muhalifi molla rejimi karşısında pasifize edeceğini savundu. Kubilay “HDP olarak Suriye’deki bütün yabancı güçlerin tamamen çekilmesini ısrarla dile getiriyorsak, Irak’tan da yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini savunuyoruz” dedi.

CİHATÇILAR LİBYA’DA KULLANILACAK

Bu ilkesel görüşümüz Libya için de geçerlidir. Ancak görüyoruz ki, Libya’da çatışan iki tarafın da silahlandırılmasına devam ediliyor. Erdoğan İktidarı, silah göndermenin de ötesinde Suriye’de savaştırdığı çeteleri bu kez de Libya’da kullanmaya başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Suriye’den transfer edilen ve Libya’da savaştırılan çete üyelerine maaş dışında ayrıca vatandaşlık da verileceği iddia ediliyor. İktidar bu iddiaya açıklık getirmek zorundadır. Çünkü bu çeteler El-Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin içinde bulunmuş ve Suriye’de sayısız savaş suçu işlemişlerdir.

Günay Kubilay şunu ekledi: AKP-MHP iktidarından kurtulmaksızın içerde ve dışarıda barışçıl politikalara dönüş mümkün olmayacaktır. Öyleyse, içerde de dışarıda da ülke ve bölge halklarına kan ve gözyaşından başka verecek bir şeyi olmayan saray rejiminden kurtulmak 2020’nin öncelikli görevi olmalıdır. (HABER MERKEZİ)