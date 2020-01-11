Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde, hava tankının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre Pik Dökümcüler Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda işyeri sahibi Fatih Çelik ile Rahmi Atalay ve Hakan Özcan isimli iki çalışan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, yaralılardan birinin hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktardı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)