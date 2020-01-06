06 Ocak 2020 17:43

Dersim'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alınamıyor

Dersim'de Munzur Üniversitesi öğrencisi olan Gülistan Doku'dan 2 gündür haber alınamaması üzerine ailesinin başvurusu sonrası emniyet birimleri harekete geçti.

Dersim'de kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun fotoğrafı

Gülistan Doku | Fotoğraf: DHA

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    Dersim'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 2 gündür haber alınamıyor. Polis, Gülistan'ın en son dün saat 22.00 sıralarında Dersim-Elazığ yolu yakınlarında görüldüğünü tespit etti.

    DHA'da yer alan habere göre Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, dün sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra akşam dönmeyince arkadaşları ve ailesi meraklandı. Telefona da cevap vermeyen Gülistan'ın ailesi endişelenince Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelip polise başvurdu. Ailesinin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için kent genelinde çalışma başlattı.

    Kent genelindeki mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, Gülistan Doku'nun dün saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki Dersim-Elazığ yolu yakınlarında görüldüğünü tespit etti. Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar sürüyor. (HABER MERKEZİ)

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