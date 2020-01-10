MESS sefalet zammı teklifini revize etti: Yüzde 8!

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10 Ocak, çalışamayan gazeteciler günü oldu

Meslek örgütleri ve bazı milletvekilleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne dair mesajlar yayımladı. Açıklamalarda basında artan işsizliğe ve baskılara vurgu vardı.