10 Ocak 2020 11:34
MESS sefalet zammı teklifini revize etti: Yüzde 8!
MESS ve Türk Metal arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında bugün bir görüşme daha yapıldı. Görüşmede patronlar ücret artışı teklifini yüzde 8’e çekti.
Fotoğraf: Evrensel
Metal iş kolunda MESS ile Türk Metal Sendikası arasındaki görüşmelerin bugünkü oturumu sona erdi.
Toplantıda patronların sendikası MESS ücretlere ilk altı ay için daha önce önerdiği yüzde 6,05’lik teklifini yüzde 8’e çekti. Metal patronları, ücret zammı dışındaki konulardaki tekliflerinde değişiklik olmadığını söyleyerek 3 yıllık sözleşme dayatmasından vazgeçmedi.
Toplantıda bulunan Türk Metal yetkilileri ise MESS’in teklifini reddettiklerini belirterek bu teklife Bursa’da düzenleyecekleri mitingle yanıt vereceklerini dile getirdi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)