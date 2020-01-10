Lüleburgaz'da iş kazası: Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yapımı süren devlet hastanesi bahçesindeki kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Lüleburgaz'ın İstiklal Mahallesi'nde yapımı devam eden devlet hastanesi bahçesinde bugün işçilerin kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. 2 işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 işçi kısa sürede toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı işçiler, Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Şırnak'ta göçük altındaki madencinin cansız bedenine ulaşıldı