Beren Saat, "Onur Ödülü"nü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı
Beren Saat, "Altınyıldız Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nde "Onur Ödülü" aldı. Saat ödülünü, İÜ öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adadığını söyledi.
Atiye'de Beren Saat başrolde. | Fotoğraf: Netflix
Netflix’de yayımlanan Atiye adlı diziyle Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Altınyıldız Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nde "Onur Ödülü"ne layık görülen Beren Saat, aldığı ödülü İstanbul Üniversitesinde (İÜ) yemek hakları için direnen ve mücadelesi kazanımla sonuçlanan öğrencilere adadı.
Ödülü aldıktan sonra konuşan Saat, "Onur Ödülü ile ilgili ne konuşma yapacaksın Beren?' diye kendi kendime düşündüm. Ben bu ödülü İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği onur mücadelesine adamak istedim" dedi. Aldığı ödül sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Saat, "Bu ödülü, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği ‘onur mücadelesine adadım" ifadelerini tekrarladı.
January 10, 2020
İÜ öğrencileri de "Yemekhane Hakkımız İÜ" hesabından Beren Saat'te teşekkür etti.
January 10, 2020
NE OLMUŞTU?
İÜ yönetimi, 2 Ocak’tan itibaren yemekhanelerde kahvaltı verilmeyeceğini duyururken, öğrencilerin 3 öğün indirimli yemek hakkını tek öğüne indirmişti. Okuldan yapılan duyuruda "Tüm yemekhanelerimizde kahvaltı hizmeti verilmeyecektir" diye belirtilmişti.
Öğrenciler de karara karşı harekete geçmiş, 4 günlük direnişin ardından üniversite yönetimi karardan geri adım atmak zorunda kalmıştı. (HABER MERKEZİ)
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