10 Ekim Katliamı’nın üzerinden 51 ay geçti: Dayanışma bekliyoruz

Emek ve Demokrasi mitingine yapılan IŞİD saldırısında yaşamını yitiren 103 kişi katliamın 51’inci ayında Ankara Gar Meydanı’nda anıldı. Anma öncesi katliamda yaşamını yitiren 103 kişinin isimleri okundu.

“10 Ekimi unutma unutturma”, “Savaşa hayır barış hemen şimdi” sloganlarının atıldığı anma hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşuyla başladı. Katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerinin yer aldığı anmada konuşan 10 Ekim-Der Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, “Katliamın üzerinden 51 ay geçti, geçen sürede daha fazla hırslandık” dedi.

İnsanlığa karşı suç davasının devam ettiğine dikkat çeken Coşgun, “İnsanlığa karşı suçu bu ülkede ilk defa tartışıyoruz. Yargılamada bu sürecin devam ettirilmesi biz aileler için önemli. Biz mahkeme salonlarını doldurmazsak içimize sinmeyecek sonuçlar çıkabilir. Elimizde sadece bir ceza dosyası var ve bizim onu takip etmekten başka çaremiz yok. Dava dosyasına dört elle sarılıp hiç bir zaman takip etmeyi bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

‘BİZİM VİCDANIMIZ RAHAT’

Failler cezalandırılana kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirten Coşgun, “Bu ülkenin vicdan sahibi insanlar var, insanlar ölmesin diyenler var ve biz onlara bu davanın önemini anlatmak zorundayız. İnsanların yılda 12 defa bu meydana gelmesi onlardan bir şey eksik etmez. Aileler 365 gün sizden dayanışma bekliyor. Mutlaka gerçek failler ortaya çıkacak kimsenin gücü gerçekleri saklamaya yetmez. Bir 20 yıl sonra şunu diyeceğiz bu davanın peşini bırakmadık ve suçlular cezalandırıldı, önemli bir şey yaptık. Mücadeleyi bir an olsun bırakmazsak bizim vicdanımız rahat olacak” diye belirtti.

‘MUTLAKA BİZ KAZANACAĞIZ’

Coşgun, “2020'ye girdik aynı iradeyle bir aradayız. En kısa zamanda bu meydana anıt yapacağız. İnsanların niçin öldürüldüğünü biliyoruz ve ne istediğimizi de biliyoruz. Önümüzdeki ay yine burada olacağız sayımız daha kalabalık olacak, mutlaka biz kazanacağız” diye konuştu. (Ankara/MA)