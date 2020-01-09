09 Ocak 2020 17:33

İMES Sanayi Sitesindeki bir işyerinde yangın çıktı

Yaklaşık 100 işçinin çalıştığı işyerinde yangın çıktı. Yanıcı ve patlayı tüplerin de bulunduğu işyerindeki işçiler, alınmayan iş güvenliği önlemleri nedeniyle tepki gösterdi.

İşyerinde çıkan ve söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları yapan itfaiyeciler.

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul Ümraniye’de bulunan İMES Sanayi Sitesinde yer alan, yaklaşık 100 işçinin çalıştığı bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    İMES Sanayi Sitesi C Blok 308. Sokak’ta bulunan yanmaz ve paslanmaz alüminyum tencere üretilen THERMOAD adlı işyerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi öğrenilemeyen yangını söndüren itfaiye ekipleri, sonrasında soğutma çalışmalarına başladı.

    Enerji ve gaz tüplerinin bulunduğu çok sayıda işyerinin olduğu sokakta işçiler korku ve paniğe kapıldı. Evrensel’e konuşan işçiler “Ölümle burun buruna çalışıyoruz. Bu bölgede bir sürü oksijen ve gaz tüpleri var. Yeterli tedbirler alınmıyor. İş güvenliği önlemleri alınmalı” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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