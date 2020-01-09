Resulayn'da patlama: 4 asker hayatını kaybetti

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Resulayn (Serêkaniyê) kentinde, kontrol noktasında bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti.

TSK ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (eski adıyla ÖSO) kontrolündeki kentin güneyinde yer alan kırsal Arbani köyünde, kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İnceleme yapmak üzere aracın yakınına giden İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şiddetli patlama sonucu yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından Türkiye'den bölgeye ambulans gönderildi. Askerlerin cenazeleri bölgeden alınarak Türkiye'ye getirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada da dün yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

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