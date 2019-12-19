Resulayn'da patlama: 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında bulunan Rasulayn (Serekaniyê) kentinin güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre patlamada 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Kısa süreli yangının yaşandığı patlamadan çevredeki ev ve iş yerleri de etkilendi.

Yerel kaynaklara göre ise patlamada Suriye Milli Ordusu’na (eski adıyla ÖSO) bağlı çok sayıda militan hayatını kaybetti. (Urfa/MA)

Resulayn'da patlama: 17 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı