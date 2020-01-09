Gemlik’te kadın öğrencilerin kaldığı yurt eli bıçaklı biri tarafından zorlandı

Uludağ Üniversitesi KYK Gemlik Kız Öğrenci Yurdu’nda yılbaşı gecesi eski bir mahkum olduğu söylenen bir şahsın yurt kapılarını zorladığı öğrenildi. Öğrenciler güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu ve can güvenliklerinin olmadığını söyleyerek tepki gösteriyor.

Evrensel’e konuşan öğrencilerin anlatımlarına göre; Uludağ Üniversitesi KYK Gemlik Kız Öğrenci yurdunda eski bir mahkum olduğu iddia edilen bir kişi yılbaşı gecesi yurdun önüne elinde bıçakla geldi, yurt kapılarını zorladı, saldırgan yurt çevresinde turladı. Kimliği belirlenemeyen şahsın yurdun içine kadar girdiği, kazan dairesinde bir personelle karşılaştıktan sonra kaçtığı ifade edildi.

KYK Gemlik Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri sosyal medyadan açtıkları #sahipsizuludaghukuk etiketiyle duruma teki gösterdi.

Polisin olay gecesi geldiği fakat şahsı bulamadığı öğrenildi.

Konunun sosyal medyada güncem olmasının ardından okula tekrar gelen polisin yapılan paylaşımları sildirdiği iddia edildi.

KYK Gemlik Kız Öğrenci yurdu yönetimi, olaylar sonrasında panolara astıkları yazılarda öğrencilerin ve yurdun güvenliği için yangın çıkış kapılarının kapalı tutulmasını istedi. Ayrıca yurt kapılarına dışardan açılmasın diye ağırlıklar asıldığı öğrenildi.

Uludağ Hukuk Fakültesi ve KYK Gemlik Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri Hukuk Fakültesi kampüsünün ve yurdun çevresinin güvenli olmamasından şikayet eden öğrenciler okula giden patika yolların tehlikeli olduğunu söylüyor. Yurda girerken çantaların arandığını fakat yılbaşı gecesi eli bıçaklı birinin rahatlıkla okula girebildiğini söyleyen öğrenciler konuyla ilgili düzenleyecekleri toplantıda neler yapabileceklerini konuşacak. (Bursa/EVRENSEL)