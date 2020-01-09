09 Ocak 2020 01:18

2020’de cepler yine boş

"Asgari ücreti belirleyen insanların herhangi bir sıkıntıları yok, halk hiçbir şekilde düşünülmüyor."

    • Paylaş

    Ekin Temmuz SALTIK

    Elazığ

    Ağırlaşan kriz koşulları ile yepyeni bir yıla girdik. Yeni yıla girmeden benzine 16, motorine 28 kuruşluk; yeni yıla girerken de market poşetlerine yapılan 5 kuruşluk zam ile 2020'in zamlarla dolu bir yıl olacağını az çok anladık. Yerele indiğimizde Aralık 2019'da minibüs ve otobüs ücretlerine yapılan 50 kuruşluk bir zam söz konusu. Bu zamlar halkın birçok kesimini etkilerken öğrencileri daha da zorluyor. Bu konu hakkında liseli öğrenciler ile tartıştık.

    KRİZ ASIL YOKSULLARI ETKİLİYOR

    Lise son sınıf öğrencisi olan Miray, “ekonomik kriz zenginleri etkilemiyor, sadece yoksul kesimi etkiliyor. Özele indiğimizde ise öğrencileri ayrı bir şekilde etkiliyor. Aileler çocuklarını okutmak için çalışırken ellerine az miktarda para geçiyor ve çocuklarına kalan para, karınlarını doyurmakta bile yetersiz kalıyor. Biz öğrencilerden sürekli ders çalışmamız isteniyor ama öğrenciler okurken akıllarına tek bir şey takılıyor o da krizin yarattığı geçim sıkıntıları. İnsan cüzdanındaki para ile ne alacağına karar veremiyor çünkü bir şeyi alsa diğerini alamıyor. Bu da insanları kısır bir döngüye sokuyor. Bunun sonucu psikolojik bunalımlara kadar varabiliyor” diyor ve asgari ücret konusuna da değiniyor “asgari ücreti belirleyen insanların herhangi bir sıkıntıları yok, halk hiçbir şekilde düşünülmüyor. Bunun yanında hayat çok pahalı. Eskiden cebimize 100 TL koyup gittiğimizde evin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorduk, şimdi cebimize 100 TL koyup gittiğimizde bir iki şey anca alabiliyoruz.” Miray'a çözüm hakkında ne düşündüklerini soruyorum Miray, “bazı insanlar harcamaları gerekenden fazla bir şekilde harcıyorlar ve lüks bir hayat içinde yaşıyorlar. Onlar lüks yaşamlarından biraz ödün verseler bu sorun biraz olsa da aşılır” diyerek kendi çözüm yolunu belirtiyor.

    KİTAP DAHİ ALAMIYORUZ

    Bir başka son sınıf öğrencisi olan Zehra “ülkemiz bazı yeterli şartlar olduğu halde birçok şeyi dışardan ithal ediyoruz. Ülkemizde gereken şeylere değil de tek bir sektöre ödenek yapıldığından kaçınılmaz olarak kriz ortaya çıkıyor. Bu kriz en çok öğrencileri etkiliyor. Örneğin bir kaynak kitap almak istiyorum 50 -60 TL'DEN aşağı değil. Bizler gücümüz yettiği kadar bu kitapları alabilsek de asgari ücretli bir ailenin çocuğu bunlardan yararlanamıyor” diyor ve bitiriyor.

    Tüm bunlara bakıldığında ekonomik kriz aslında içinde bulunduğumuz kapitalist sistemden ayrı ele alınamaz, kapitalist sistemin yarattığı bir sorunudur. Tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi (kadın, işçi, genç, emekçi vb.) bu sorunun da ana aktörü sistemin kendisi olarak öne çıkmaktadır. Ekonomik kriz 7’den 70’e her kesimi etkisi altına alır ve etkiler. Zaman zaman kapitalistleri dâhi etkileyip iflasa kadar getirebilir. Bize bu konuda düşen krizin sebeplerini, sorumlularını teşhir edip bunlara karşı mücadele etmektir.

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Fabrika gibi okul: Sömürü katmerli!
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Gazeteciler hapishanesi’ ülkesinde Metin Göktepe’yi anmak!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Metin Göktepe de İÜ’de yemek sorunu için eylem yapmıştı

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıkta olumsuzlukları bebeklerde sınamak

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Mehdi'yi beklemek

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Güzel ve çirkin

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçiler siyasetle uğraşmadan kazanılmış haklarını bile savunamaz!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze
    Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi. (Fotoğraf dün gerçekleşen füze saldırısına aittir.)

    İmamoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı yoktur
    İmamoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı yoktur

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk ekranlarında konuştu. Kanal İstanbul bir facia. Kanalın suyla ilişkisi konusunda bunu savunacak bilim insanı bulamadı arkadaşlar.

    GÜNCELLENDİ
    Pertek'te istismar: Çocuklar istismara uğradı, savcılık gizlilik kararı verdi
    Pertek'te istismar: Çocuklar istismara uğradı, savcılık gizlilik kararı verdi

    Dersim’in Pertek ilçesinde H.Y. isimli bir esnaf, çok sayıda çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Savcılık ise dosya ile ilgili gizlilik kararı aldı. İstismar, protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Berfin Özek'i öldürmeye teşebbüs eden sanığa "kasten yaralamadan" ceza verildi!
    Berfin Özek'i öldürmeye teşebbüs eden sanığa "kasten yaralamadan" ceza verildi!

    Berfin Özek'e asitli sıvı ile saldıran Casim Ozan Çeltik'e “öldürmeye teşşebüsten” değil "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Özek "Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Yeni nükleer anlaşma yapmalıyız
    ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Yeni nükleer anlaşma yapmalıyız

    ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misillemesi sonrası Washington'da açıklamalarda bulundu, "İran ile yeni bir nükleer anlaşma yapmalıyız" dedi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK’in 11 Ocak Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı
    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı

    Erdoğan ve Putin'in ikinci görüşmesi sonrasında iki ülkenin Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. 12 Ocak Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece başlayacak koşulsuz ateşkes çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Dünyadan İran'ın füze saldırılarına tepki ve kınamalar geldi
    Dünyadan İran'ın füze saldırılarına tepki ve kınamalar geldi

    İran’ın, Irak’taki ABD üslerini hedef almasına dünyadan tepkiler geldi. Avrupa Birliği silahların susması çağrısında bulundu.

    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK’in 11 Ocak Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor

    İzmir’de 2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için ihraç edilen akademisyenler iki yıl aradan sonra İzmir Dayanışma Akademisine kaldığı yerden devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler

    120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatür seçkisi "Gelecek için Karikatürler" başlığı ile 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gösterilecek.

    Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti
    Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti

    Çiğli Belediyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için final sınavları boyunca İZBAN Egekent durağından kampüse kadar ring seferi koydu. Ayrıca öğrenciler için çorba dağıtımı da başlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, hükümetin Libya’ya asker göndermesine tepki gösterdi, tezkerenin iptalini istedi.

    Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?
    Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?

    Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tehdit edilen kadın, "Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?" dedi.