2020’de cepler yine boş

Ekin Temmuz SALTIK

Elazığ

Ağırlaşan kriz koşulları ile yepyeni bir yıla girdik. Yeni yıla girmeden benzine 16, motorine 28 kuruşluk; yeni yıla girerken de market poşetlerine yapılan 5 kuruşluk zam ile 2020'in zamlarla dolu bir yıl olacağını az çok anladık. Yerele indiğimizde Aralık 2019'da minibüs ve otobüs ücretlerine yapılan 50 kuruşluk bir zam söz konusu. Bu zamlar halkın birçok kesimini etkilerken öğrencileri daha da zorluyor. Bu konu hakkında liseli öğrenciler ile tartıştık.

KRİZ ASIL YOKSULLARI ETKİLİYOR

Lise son sınıf öğrencisi olan Miray, “ekonomik kriz zenginleri etkilemiyor, sadece yoksul kesimi etkiliyor. Özele indiğimizde ise öğrencileri ayrı bir şekilde etkiliyor. Aileler çocuklarını okutmak için çalışırken ellerine az miktarda para geçiyor ve çocuklarına kalan para, karınlarını doyurmakta bile yetersiz kalıyor. Biz öğrencilerden sürekli ders çalışmamız isteniyor ama öğrenciler okurken akıllarına tek bir şey takılıyor o da krizin yarattığı geçim sıkıntıları. İnsan cüzdanındaki para ile ne alacağına karar veremiyor çünkü bir şeyi alsa diğerini alamıyor. Bu da insanları kısır bir döngüye sokuyor. Bunun sonucu psikolojik bunalımlara kadar varabiliyor” diyor ve asgari ücret konusuna da değiniyor “asgari ücreti belirleyen insanların herhangi bir sıkıntıları yok, halk hiçbir şekilde düşünülmüyor. Bunun yanında hayat çok pahalı. Eskiden cebimize 100 TL koyup gittiğimizde evin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorduk, şimdi cebimize 100 TL koyup gittiğimizde bir iki şey anca alabiliyoruz.” Miray'a çözüm hakkında ne düşündüklerini soruyorum Miray, “bazı insanlar harcamaları gerekenden fazla bir şekilde harcıyorlar ve lüks bir hayat içinde yaşıyorlar. Onlar lüks yaşamlarından biraz ödün verseler bu sorun biraz olsa da aşılır” diyerek kendi çözüm yolunu belirtiyor.

KİTAP DAHİ ALAMIYORUZ

Bir başka son sınıf öğrencisi olan Zehra “ülkemiz bazı yeterli şartlar olduğu halde birçok şeyi dışardan ithal ediyoruz. Ülkemizde gereken şeylere değil de tek bir sektöre ödenek yapıldığından kaçınılmaz olarak kriz ortaya çıkıyor. Bu kriz en çok öğrencileri etkiliyor. Örneğin bir kaynak kitap almak istiyorum 50 -60 TL'DEN aşağı değil. Bizler gücümüz yettiği kadar bu kitapları alabilsek de asgari ücretli bir ailenin çocuğu bunlardan yararlanamıyor” diyor ve bitiriyor.

Tüm bunlara bakıldığında ekonomik kriz aslında içinde bulunduğumuz kapitalist sistemden ayrı ele alınamaz, kapitalist sistemin yarattığı bir sorunudur. Tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi (kadın, işçi, genç, emekçi vb.) bu sorunun da ana aktörü sistemin kendisi olarak öne çıkmaktadır. Ekonomik kriz 7’den 70’e her kesimi etkisi altına alır ve etkiler. Zaman zaman kapitalistleri dâhi etkileyip iflasa kadar getirebilir. Bize bu konuda düşen krizin sebeplerini, sorumlularını teşhir edip bunlara karşı mücadele etmektir.