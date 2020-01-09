09 Ocak 2020 00:22

Üniversitelerde geniş birliktelikler kurmak için mücadeleye!

Üniversite bileşenlerini sürecin öznesi haline getirme gayesi taşımadığı ölçüde yapılan eylemlerin üniversite ile bağı ancak bulutların ötesinde gerçekleşen bir eylem kadar kurulabilir.

ODTÜ yönetimini protesto eden öğrenciler

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Eylül DERİN

    ODTÜ

    Üniversitelerde bir dönemin sonuna; tek adam yönetiminin ülke genelinde halkın ekonomik, siyasi ve sosyal hak taleplerini göz ardı ettiği, bu taleplere şiddetle karşılık verdiği, kurulmaya çalışılan birlikteliklerin iktidarın baskı ve tehditleri ile dağıtılmaya girişildiği bir süreç içerisinde yaklaşıyoruz. Üniversitelerde; öğrencilerin hak talepleri, üniversite yönetimine demokratik katılım için yollar aramaları, topluluklar aracılığı ile gerçekleştirilen sosyal üretim alanlarını attırma istekleri yalnızca üniversite yönetiminin baskı içeren uygulamaları ya da iktidarın kolluk kuvvetlerinin doğrudan müdahalesiyle geriletilmiyor. ODTÜ’de yaşanan gelişmeleri bu eksende düşünebiliriz. 26 Aralık günü Savunma Sanayii Topluluğu, Türkçe Topluluğu, Avrasya Topluluğu adıyla duyurulan “Tarihten Bugüne Vatan ve Hürriyet: Namık Kemal” etkinliği kampüs içinde ciddi bir duyurusu yapılmamasına karşın etkinliğe sosyal medya hesaplarından “ODTÜ’de tarihi bir gün olacak” ifadeleri ile çağrı yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik fakülte tarafından toplulukların ve katılımcı hocaların fakülte mensubu olmadığı gerekçesi ile iptal edildi. Daha sonrasında bu topluluk isimleri ile bir araya gelen grupların çoğunluğu ODTÜ öğrencisi olmayan TGB, Öncü Gençlik, AKP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları üyeleri olduğu kendi internet sitelerinden bir kez daha açıkça ifade edildi. “ODTÜ’de tarihi gün” olarak niteledikleri gün polis gözetimi eşliğinde ODTÜ ile bağlantısı olmayan yaklaşık 50 kişilik bir grubun fakülte önüne değin gelerek üniversite öğrencilerine fiziksel saldırılarda bulunduğu, dışarıdaki grupla karşılaşmaması adına fakültede öğrencilerin kilitli kaldığı biçimde gerçekleşti. İsmi geçen siyasi kurumlar tarafından planlanan bir provokasyon olduğu açık bir şekilde görülen eylemin altında yatan nedenlerle birlikte ODTÜ öğrencileri tarafından nasıl değerlendirileceği, bu provokasyon girişimlerine karşı nasıl mücadele edileceği sorusu bugün cevaplanması gereken önemli bir soruna işaret ediyor.

    ORTAK TALEPLERDE, EN GENİŞ BİRLİKLERLE

    Yazıya başlarken üniversitelerde öğrencilerin politik, sosyal ve ekonomik hak taleplerinin geriletilmeye çalışıldığına değinmiştik. Bu anlamda tek adam yönetiminin kampüslerde kurmakta zorlandığı ideolojik-politik iktidar üniversitelerde egemen olma iddiasıyla gerçekleştirdiği sistematik saldırılar TGB, Ülkü Ocakları gibi grupların provokatif girişimlerinde de vücut buluyor. İktidarın üniversiteleri kendi politikalarına yedeklemek üzere girdiği kuşatmalarda Türkiye Gençlik Birliği bu politikaların bir taşıyıcı görevini üstleniyor. Üniversiteleri kendi politik hattına kazanmakta zorlanan iktidar ülke genelindeki baskı ve kuşatma politikalarını öğrencilerin yemek, barınma, burs gibi ekonomik kriz içerisinde yaşamlarını asgari ölçüde devam ettirmek üzere sahiplendikleri talepleri için ortak zeminde buluşmaları, üniversite yönetimine demokratik katılım için yan yana gelmeleri ile birlikte sosyal üretim faaliyetlerini darlaştırmayı ve sınırlamayı amaç ediniyor.  Tam da bu nedenle üniversite öğrencilerinin iktidarın üniversitelerdeki uzantıları tarafından denenen provokasyon girişimlerinin püskürtülmesi en açık ifadesiyle üniversitenin tüm bileşenlerinin dahil olduğu karar alma mekanizmaları, ortak taleplerde en geniş birlikteliklerin kurulması, üniversitenin öğrenciler başta olmak üzere tamamını kapsayacak bir ortaklığın inşa edilmesi yolları ile ancak mümkün olabilir. Dolayısı ile üniversite bileşenlerini kapsamaktan yoksun, tekil katılımlarla saldırıları geriletebileceğini düşünenler önümüzdeki dönem süreceği anlaşılan provokasyon girişimlerinin amacına ulaşmasını sağlamaktan, üniversiteyi kutuplaştırarak öğrencilerin birlikteliklerini daraltmaktan öteye geçemez. Demokratik üniversiteyi hedef alan provokatif saldırıları boşa düşürmenin yolu her koşulda bir eylem için toplanma hali değildir. Üniversite kitlesine dayanmayan eylemler görünürde “eylem yaptık” demenin ötesine geçemez. Üniversite bileşenlerini sürecin öznesi haline getirme gayesi taşımadığı ölçüde de üniversite ile bağı ancak bulutların ötesinde gerçekleşen bir eylem kadar kurulabilir. Bunlara ek olarak Dağcılık ve Kış Sporları Kolu’nun odasına “RTE, Geldik yoktunuz” gibi yazılan yazılar da bu provokatif eylemlerin öğrencilerin birlikteliklerinde boşluk gördüğü sürece devam edeceğini gösteriyor.

    “MÜCADELE DENEYİMİNE SAHİBİZ”

    Elbette ODTÜ öğrencileri, birlikte üretim, ortak talepler için yan yana gelme, demokratik üniversite için mücadele etme deneyimlerine sahipler. Geçtiğimiz sene ellerinden alınan şenliği 100 topluluğun ve binlerce öğrencinin talepleri yerine getirilene dek en geniş temelde sürdürdükleri birlikteliklerine, üniversitenin içerisindeki polis saldırısı gerçekleştikten sonra, bölümlerde, fakültelerde kurulan boykot komiteleri ve kararların derinleştirilerek en yerelden alınma hali ile üniversitenin savunulması bu deneyimin en yakın örneklerinden.

    26 Aralık günü gerçekleştirilen provokasyon girişiminin ve ardından İİBF dekanlığında görev yapan akademisyenlerin açık hedef gösterilmesine karşı hızlı tepki gösteren İktisat öğrencilerinin ve Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin “hocalarımızın yanındayız” başlıklı açıklamaları, İİBF topluluklarının öğrenciler, akademisyenler ve çalışanları ile karar alan bir fakülte yönetimi için birlikteliklerini sürdürecekleri vurgusu ile onlarca topluluğun provokasyonlara karşı üniversitenin demokratik yapısını koruma çağrısı tüm ODTÜ bileşenlerine yöneliktir. ODTÜ bileşenleri emekçisi, öğrencisi ve akademisyeni ile birlikte bu çağrıyı sahiplenmeli ve her alanda ilerletmek üzere hareket etmelidir.

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İmamoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı yoktur
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Gazeteciler hapishanesi’ ülkesinde Metin Göktepe’yi anmak!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Metin Göktepe de İÜ’de yemek sorunu için eylem yapmıştı

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıkta olumsuzlukları bebeklerde sınamak

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Mehdi'yi beklemek

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Güzel ve çirkin

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçiler siyasetle uğraşmadan kazanılmış haklarını bile savunamaz!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze
    Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi. (Fotoğraf dün gerçekleşen füze saldırısına aittir.)

    İmamoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı yoktur
    İmamoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un Kanal İstanbul'a ihtiyacı yoktur

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk ekranlarında konuştu. Kanal İstanbul bir facia. Kanalın suyla ilişkisi konusunda bunu savunacak bilim insanı bulamadı arkadaşlar.

    GÜNCELLENDİ
    Pertek'te istismar: Çocuklar istismara uğradı, savcılık gizlilik kararı verdi
    Pertek'te istismar: Çocuklar istismara uğradı, savcılık gizlilik kararı verdi

    Dersim’in Pertek ilçesinde H.Y. isimli bir esnaf, çok sayıda çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Savcılık ise dosya ile ilgili gizlilik kararı aldı. İstismar, protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Berfin Özek'i öldürmeye teşebbüs eden sanığa "kasten yaralamadan" ceza verildi!
    Berfin Özek'i öldürmeye teşebbüs eden sanığa "kasten yaralamadan" ceza verildi!

    Berfin Özek'e asitli sıvı ile saldıran Casim Ozan Çeltik'e “öldürmeye teşşebüsten” değil "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Özek "Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Yeni nükleer anlaşma yapmalıyız
    ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Yeni nükleer anlaşma yapmalıyız

    ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misillemesi sonrası Washington'da açıklamalarda bulundu, "İran ile yeni bir nükleer anlaşma yapmalıyız" dedi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK’in 11 Ocak Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı
    Putin ve Erdoğan'dan Libya'da koşulsuz ateşkes çağrısı

    Erdoğan ve Putin'in ikinci görüşmesi sonrasında iki ülkenin Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. 12 Ocak Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece başlayacak koşulsuz ateşkes çağrısı yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Dünyadan İran'ın füze saldırılarına tepki ve kınamalar geldi
    Dünyadan İran'ın füze saldırılarına tepki ve kınamalar geldi

    İran’ın, Irak’taki ABD üslerini hedef almasına dünyadan tepkiler geldi. Avrupa Birliği silahların susması çağrısında bulundu.

    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    Gotik’ten beslenen bir roman: Craven Malikanesi
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    "Avni Lifij / Çağının Yenisi" sergisinde son günler: Çağının öncüsü bir ressam
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 11 Ocak'ta gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, KESK’in 11 Ocak Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor
    İzmir Dayanışma Akademisi dersleri yeniden başlıyor

    İzmir’de 2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için ihraç edilen akademisyenler iki yıl aradan sonra İzmir Dayanışma Akademisine kaldığı yerden devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler
    İzmir'de uluslararası 5 kıtada 100 karikatür sergisi: Gelecek için karikatürler

    120 ülkeden 2 bin 500 sanatçının 300 bin çiziminden 100 karikatür seçkisi "Gelecek için Karikatürler" başlığı ile 7 Ocak-30 Mart tarihleri arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde gösterilecek.

    Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti
    Çiğli Belediyesinden öğrencilere ring seferi ve sıcak çorba hizmeti

    Çiğli Belediyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için final sınavları boyunca İZBAN Egekent durağından kampüse kadar ring seferi koydu. Ayrıca öğrenciler için çorba dağıtımı da başlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Libya tezkeresi derhal iptal edilmeli

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, hükümetin Libya’ya asker göndermesine tepki gösterdi, tezkerenin iptalini istedi.

    Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?
    Eşi tarafından tehdit edilen kadın: Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?

    Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tehdit edilen kadın, "Öldükten sonra mı sesimi duyacaklar?" dedi.